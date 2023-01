Un Trump “arrabbiato” si prepara a provare a rilanciare la sua campagna

Questi due stati saranno tra i primi a tenere le primarie repubblicane all’inizio del 2024. La vittoria assicurerà al vincitore, Donald Trump, uno slancio prezioso e necessario per il futuro.

“Abbiamo bisogno di un leader che sia disposto a resistere alle forze che stanno distruggendo il nostro paese”, ha detto a centinaia di persone a Salem, una piccola città del New Hampshire dove il Partito Repubblicano tiene la sua convention annuale.

“istituzione corrotta”

Ma dopo aver governato per anni sul “grande vecchio partito”, Donald Trump, 76 anni, non sarà necessariamente in territorio occupato.

In questo stato che confina con il Canada, molti funzionari eletti locali stanno criticando il miliardario per aver minato le possibilità dei repubblicani nelle recenti elezioni di medio termine sostenendo candidati ritenuti troppo radicali.

“Personalmente, penso che abbia perso molto del suo carisma e della sua aura”, ha detto all’AFP Mike Bourdais, che è stato eletto nel parlamento locale, che lo ha comunque sostenuto nelle elezioni del 2020.

Se questo funzionario è presente a Salem – “è l’ex presidente, quindi dovremmo dargli il benvenuto” – dice anche che è “disposto ad andare avanti e considerare altre opzioni” per la nomina repubblicana.

Sabato Donald Trump ha suonato il suo solito spartito, ripetendo che le elezioni del 2020 gli erano state rubate e insultando i suoi rivali con nomi fastidiosi.

Ha anche pubblicizzato il suo record in materia di sicurezza pubblica e immigrazione, promettendo di salvare il Paese “dalla distruzione da parte di un’establishment politico corrotto, radicale ed egoista”.

“Sono più arrabbiato e più determinato oggi di quanto non sia mai stato”, ha detto.

problemi

Ma anche nella Carolina del Sud, uno stato che si affaccia sull’Oceano Atlantico dove svelerà la sua squadra elettorale alle 16:00 (21:00 GMT), potrebbe incontrare resistenza.

Perché se l’ex presidente è l’unico candidato repubblicano annunciato ufficialmente, anche molti corteggiatori in questo stato sembrano pronti a partire.

A cominciare dalla sua ex conservatrice, Nikki Haley, che ha promesso ai suoi sostenitori un annuncio molto presto.

Donald Trump ha anche visto molti dei suoi principali donatori annunciare che non sosterranno la sua candidatura nel 2024, a favore di Ron DeSantis, governatore della Florida e astro nascente del partito, che non è mai stato lanciato ufficialmente nella corsa.

preoccupazioni politiche che l’ex presidente, già circondato da innumerevoli inchieste, avrebbe potuto fare così bene.

A dicembre, una commissione parlamentare che indaga sulla responsabilità repubblicana per l’attacco, guidato dai suoi sostenitori, contro il Congresso degli Stati Uniti, ha raccomandato che fosse perseguito penalmente. Un giudice in Georgia ha anche promesso una decisione “imminente” in merito alle pressioni politiche da lui esercitate in quello Stato.

“Questi sono pubblici ministeri di estrema sinistra e sono persone assolutamente orribili”, ha detto Trump.

È Biden?

Nonostante queste battute d’arresto, attenzione a seppellire Donald Trump troppo in fretta, ripetono i suoi sostenitori.

La piattaforma, la cui caduta è stata annunciata mille volte, è finora sfuggita a tutti gli scandali. Può anche fare un ottimo uso dell’imminente aumento dei commenti sui suoi account Facebook e Instagram, trovando lì un ottimo tweeter.

Donald Trump o qualcun altro… Il candidato scelto dal campo repubblicano alla fine di queste primarie affronterà il candidato nominato dal Partito Democratico nel novembre 2024.

Il presidente Joe Biden afferma che finora “ha intenzione di ricandidarsi”, promettendo di rendere nota la sua decisione all’inizio di quest’anno.

Cominciava a delinearsi anche la struttura della sua possibile candidatura.

Martedì prossimo il leader ottuagenario sarà a New York, poi venerdì a Filadelfia, dove incontrerà facoltosi sostenitori per rimpinguare le casse del suo partito.

Gli esperti politici prevedono un possibile annuncio dopo il suo discorso sullo stato dell’Unione – un tradizionale discorso di politica pubblica che i presidenti danno ai parlamentari – che è previsto per il 7 febbraio.