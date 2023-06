Emily vuole vendere un casco su Facebook, e un geniale truffatore cade nella sua trappola: “Si è preso parte dei miei risparmi”

“Immagino di essere stato attento. Non ho fornito alcun codice o password”. Tuttavia, Emily è già stata vittima di “phishing”. Questo residente di Sart-Bernard, nella provincia di Namur, ci ha contattato tramite il pulsante arancione Avvisaci. Come promemoria, il phishing è una forma di frode che vede i criminali “dare la caccia” ai codici bancari personali delle loro potenziali vittime fingendo di essere un’organizzazione nota o fidata. Emilie è abituata a rivendere cose su Internet. Ha anche dovuto affrontare truffe in passato. “Presto molta attenzione alle frodi, sia tramite e-mail, SMS o altri siti loschi. Non passa giorno che non riceva e-mail o messaggi fraudolenti,” specificare. Poco tempo fa, So aveva un casco da motociclista rosa di cui voleva liberarsi.

Emilie passa quindi alla piattaforma Marketplace collegata a Facebook. E presto ho trovato un “dilettante”. Dietro il suo paravento, l’acquirente gli fa credere di aver pagato i 150 euro necessari per acquistare il casco. “Ho ricevuto un messaggio di testo che conferma che la persona ha pagato una somma di denaro. Questo messaggio di testo contiene un collegamento a Internet.” La trappola si chiude Il criminale informatico offre una transazione tramite la piattaforma sicura Payconiq. Per raggiungere questo obiettivo, chiede solo a Emily di fornirgli il numero del suo conto bancario e il numero di telefono. Emilie non deve preoccuparsi, perché non si tratta di dati sensibili come il codice di accesso al suo conto in banca. “Non ho fornito altre informazioni. Sono stato quindi informato che il servizio clienti Payconiq mi avrebbe contattato il prima possibile. Quindi, l’acquirente fittizio invita Emilie a confermare la transazione tramite l’app Itsme, la piattaforma di identificazione sicura. “Fidandomi di me, l’ho accettato. Ho aperto la porta del mio conto.”

Dai suoi risparmi sono stati trasferiti più di 2.000 euro Il cybercriminale, infatti, ha utilizzato le informazioni fornite dalla sua vittima perché, utilizzando il numero di account e il numero di telefono, è riuscito a creare una notifica Itsme. Emily pensava di essere al sicuro sulla piattaforma Itsme, ma accettando la richiesta, senza pensarci troppo, è come se avesse consegnato tutti i suoi token di accesso al cybercriminale. Di conseguenza, Emily perde 2.250 euro. “Ha preso parte dei miei risparmi, li ha trasferiti su un mio conto corrente e ha fatto 3 bonifici: 1000€, 1000€, 250€. Può sempre ritorcersi contro di te