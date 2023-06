Il ‘terribile test medico’ a cui Kate Middleton si è dovuta sottoporre per sposare il principe William

In un nuovo libro dedicato alla famiglia reale britannica, Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, l’autore Tom Quinn evoca per la prima volta il “terribile esame medico” che Kate Middleton ha subito pochi giorni prima del suo matrimonio con il principe William.

Proveniente da una famiglia nobile e perfettamente colta nel protocollo, la duchessa di Cambridge sembrava essere la moglie ideale per il futuro sovrano. Tuttavia, c’è un’importanza maggiore agli occhi della famiglia reale per poter accedere al trono: la fertilità. In effetti, il futuro sovrano dovrebbe essere in grado di garantire la successione della famiglia Windsor. Inoltre, non c’era eccezione per Kate Middleton che doveva dimostrare di essere davvero fertile.

“Questo tipo di test viene sempre fatto per garantire che una futura regina possa avere figli. Se Kate non fosse stata in grado di avere figli, non c’è dubbio che il matrimonio non avrebbe avuto luogo”. Tom Quinn spiega nel suo libro. Alla fine, la Principessa farà bene il suo dovere visto che ha tre figli con il Principe: George, Charlotte e Louis.

Questo test, che oggi la critica considera antiquato, addirittura discriminatorio, era una condizione che molte altre principesse avrebbero dovuto rispettare.