Lewis Capaldi, affetto dalla sindrome di Tourette, è in crisi sul palco: il pubblico viene in suo aiuto

“Voglio solo che cantiate con me più forte che poteteMigliaia di spettatori entusiasti lo hanno sostenuto e hanno cantato il suo titolo innovativo, “Someone You Loved”, concludendo il suo concerto, ha detto, in un momento molto potente.Mi prenderò una pausa dal tour, per il prossimo futuroha scritto su Instagram martedì.La verità è che sto ancora imparando ad adattarmi all’effetto Tourette“.

Prima di Glastonbury si era già preso una pausa di tre settimane. “Sabato è diventato chiaro che dovevo prendermi più tempo per prendermi cura della mia salute mentale e fisica, in modo da poter continuare a fare ciò che amo per molto tempo.Ha aggiunto, “ringraziando la sua famiglia, gli amici, il team e i medici che lo hanno seguito, e ancora una volta si è scusato con i suoi fan”.Tornerò appena posso“, Ha aggiunto.

Lewis Capaldi avrebbe dovuto esibirsi a Zurigo il 28 giugno, poi in Australia e Nuova Zelanda, prima di Singapore e Seoul a luglio, e una serie di concerti nel Regno Unito e in Europa ad agosto e settembre. Molti di loro erano pieni.

