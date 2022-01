MI:7, c’est vraiment Mission Impossible per Tom Cruise !

Decidément, c’est pas de bol per i fan delle avventure di Ethan Hunt. Alors qu’il faisait partie des plus grandes sorties cinématographiques de cette année, le 7e volet de Missione impossibile un, à nuovo, eté reporté. Il lungo métrage piloté di Steven McQuarrie e il porté di Tom Cruise in uscita dalle sale oscure fino a settembre prossimo l’11 luglio 2023. Conseguenza diretta: la sortie du huitième opus de la franchise aus si à être ccè. L’appuntamento è fissato per il 28 giugno 2024.

Le temps iniziano donc à se faire long pour les fidèles de la saga à qui le nouveau chapitre de Missione impossibile avait initialement été promis pour l’été 2021. La pandémie a toutefois accumulé les retards et poussé Paramount à repousser sans cesse sa sortie.

“Nous sommes impazienti d’offrir aux cinéphiles une expérience cinématographique sans précédent“, déclare la célèbre société de production. Quatre ans après Missione impossibile: Fallout, Ethan Hunt devrait, en effet, être de retour avec des cascades encore plus folles, à moto o encore sur le toit d’un train en mouvement. Des informations qui ne font qu’attiser la curiosité du public, qui aura de quoi se mettre sous la dent l’année prochaine. Enfin, si les plans ne changent pas encore d’ici là…