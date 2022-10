Il trucco economico per asciugare i tuoi vestiti senza asciugatrice in 2 ore

produrre Risparmio energeticoPotresti aver già separato tutti Gli elettrodomestici della tua casa che consumano di più. Ma nella categoria delle basi, oltre al frigorifero, che è chiaramente inseparabile dall’alimentazione, una volta trascorse le belle giornate estive, anche l’asciugatrice appare come un dispositivo di cui non si può fare a meno. Tuttavia, l’asciugatrice è uno degli elettrodomestici che consumano più energia.

In Vallonia, lavatrici e asciugatrici sono responsabili di almeno l’11% del consumo di elettricità di una casa secondo SPW Energy Walloon. Il ciclo ha una media di 3 kWh, o circa 60 centesimi, e circa il doppio dell’elettricità di una lavatrice. Un essiccatore a pompa di calore con energia A+++ consuma 200 kWh all’anno (solo 50 €) rispetto a un essiccatore a pompa di calore con evacuazione di energia C (125 €). Se lasciare asciugare i vestiti all’aperto è la soluzione più economica, è vero che in pieno inverno, quando le giornate sono più umide e fresche, possono volerci diversi giorni per asciugarsi.

Nel video, i nostri consigli per risparmiare:

carta e stendibiancheria

Per evitare di vedere il tuo stendino invadere i tuoi spazi abitativi durante i prossimi mesi invernali, abbiamo scoperto un trucco per asciugarlo più velocemente su Tik Tok. L’idea? Posiziona lo stendibiancheria accanto al radiatore acceso e posiziona un foglio di carta sulla biancheria bagnata, assicurandoti di posizionare i bordi del foglio dietro il radiatore, in modo che l’aria calda entri nel lenzuolo. Il vero nemico del bucato bagnato è l’umidità. Usando questo trucco creeremo una bolla d’aria calda, che permetterà al bucato di asciugarsi più velocemente.

Anche un netizen che ha condiviso questo trucco sul social network, @alixybee, afferma che questo trucco consentirà di asciugare il bucato in meno di due ore. Per gli scettici, questa tecnologia farà sicuramente risparmiare elettricità, tuttavia, implica la necessità di funzionare scaldalo ; Un argomento solido e deve essere preso in considerazione, ovviamente, ma se lo fai già Accendi i radiatoriNon ti costerà nulla, almeno provarci. Soprattutto quando si sa che l’asciugatura della biancheria su uno stendibiancheria provoca un rilascio significativo di umidità in casa, che può diventare antigienico quando il bucato impiega troppo tempo ad asciugarsi, oltre a causare un consumo eccessivo di riscaldamento.

