Elodie Varlet ed Estelle Cantorel, “sorprese” dal ritorno di “Plus Belle la vie”: “Ho riflettuto a lungo prima di accettare di tornare”

Sette matrimoni hanno chiuso la vecchia versione di Una vita più bella, nel novembre 2022. Tra questi, c'è la storia di Estelle e Francisco, una coppia Mistral la cui storia d'amore ha permeato la soap quotidiana e tenuto con il fiato sospeso gli spettatori. Il gran finale che Elodie Varlet, che interpreta Estelle Cantorel dalla terza stagione della serie, ricorda con grande affetto. “Abbiamo testato questo finale come punto finale“, spiega l'attrice a nome di tutto il cast.

Non è rimasta sorpresa quando ha saputo che la serie TV sarebbe risorta dalle sue ceneri. “Non me lo aspettavo affatto. Ero così sbalordito. Sapevamo che c'erano voglia di riscatto e che c'erano tante possibilità sul tavolo, ma nessuna sembrava funzionare. Quando ho scoperto che sarebbe successo davvero, ho pensato che fosse una buona notizia“, spiega Elodie Farlet, che non era direttamente d'accordo a tornare nel suo personaggio. “Sono passati diversi mesi dall'annuncio della fine della serie e tutti ne immaginavano il seguito in modo diverso. È stata una buona idea o non ripartire? Non dovremmo provare a svilupparci in un altro modo? Ho preso molto tempo per pensarci. Ho accettato di tornare Una vita più bella Ma il mio personaggio non si ripeterà più. Gli spettatori vedranno Estelle solo nell'arco di avvio. Dopodiché il personaggio scomparirà e questo mi darà il tempo di dedicarmi alle riprese di altre inquadrature.“

È tornata la bella vita: un vento nuovo soffia sul Maestrale

Come troveranno gli spettatori Estelle un anno dopo il suo matrimonio con Francesco?

“Un anno fa Estelle ha scelto di vivere una nuova vita al fianco di Francesco. Ma è un'amante eterna. È completamente combattuta tra vivere una bella vita con un uomo che sa come realizzarla e l'avventura inaspettata e pericolosa che Jawad, l'ex amore della sua vita, può offrirle. Non ha mai lasciato la vita di Estelle. Hanno un legame e un'amicizia che Francesco non capisce. Estelle sa che sarà sempre lì per Jawad e viceversa. La vedremo finalmente fare i conti con le sue scelte romantiche e cambierà anche la sua carriera.

Come sono andate le riprese nelle nuove location?

“C'è voluto un po' per orientarci. In effetti, questa è la prima volta che la serie ha avuto una pausa. Di conseguenza, ognuno ha potuto rivedere il proprio modo di vedere le cose e vedere la propria personalità. Tutto è stato rivisto e riconsiderato. Siamo stati noi, gli attori, a dover rimetterci nei panni dei nostri personaggi.

Joachim Latzko, alias Gabriel Riva, ritorna in una vita 'più bella, più bella': 'Pensavo fosse una truffa telefonica'

C'è differenza nel lavorare per TF1?

“TF1 è una macchina completamente diversa da France Télévisions. I suoi desideri sono diversi pur continuando questa linea di produzione Una vita più bella Serie per famiglie e sentirsi bene. Ciò che è cambiato di più, secondo me, è la comunicazione di cui la serie ha beneficiato dal suo arrivo su TF1.“

Siete preoccupati di ricevere questa nuova release?

“Ci penso un po’ perché ho visto un pubblico molto triste per la sua perdita Una vita più bella. Spero che vi piaccia e che gli spettatori rimangano sorpresi e felici di rivedere i personaggi e scoprire nuovi volti. Personalmente non ho ancora visto il primo episodio. Ho visto solo alcune foto e quello che posso dire è che il risultato è molto bello. Siamo più interessati al cinema quando si tratta di qualità dell'immagine. Ma chiaramente la cosa più importante sono i personaggi e le loro storie. Spero che tutti lo trovino“