Michael Goldman sottolinea il candidato che è stato eliminato una settimana fa, cosa che ha entusiasmato i netizen

Sabato 6 gennaio TF1 ha trasmesso il decimo bonus di Accademia delle stellePertanto, l’anno 2024 si apre con una tappa congiunta tra i talenti emergenti di Al-Qalaa e varie icone. Le performance indimenticabili hanno creato una sinergia unica, fondendo le voci dei cantanti alle prime armi con quelle degli artisti esperti. Eddie De Brito e Gabriel si sono fusi bambinoFornire una performance autentica. Camille Lelouch si è trasferita con non esitareIn un duetto con Lenny. Claudio Capello, dinamico, ha illuminato il palco con… Uomo in piediAccompagnato da Giuliano. Raffaello ha riacceso la passione con Casa mobileInsieme a Pierre. Anggun incantato Neve nel desertoCondividere il palco con Helena. Umberto Tosi riconsidera il suo sciopero Ti amo In un duetto con Axel.

Cosa è successo questa settimana alla Star Academy?

Dopo l'eliminazione di Candace la settimana precedente, i restanti sei Accademici hanno dovuto affrontare una nuova grande sfida: la carta definitiva. Ogni decisione, dalla scelta dei brani ai duetti con gli artisti ospiti, ha avuto un impatto importante sul destino dei partecipanti. La valutazione ha aggiunto evidente suspense, con ogni accademico che ha estratto una canzone da tre temi. Lenny e Julien hanno ottenuto brillantemente l'immunità, mentre Helena, Gabriel, Pierre e Axel si sono ritrovati al centro dell'attenzione. Questa nomina ha un significato speciale per Helena e Pierre, che si trovano ad affrontare il primo vero pericolo. Per Gabriel, questa è stata la sua quinta nomination, un riflesso delle continue sfide che deve affrontare. Axel, convinto di aver superato la valutazione e di aver evitato la nomina, ha dovuto affrontare una delusione inaspettata.

L'osservazione di Michael Goldman su Candace incendia The Social Network

Questa sfida creò tensione e disordine, portando a una vera e propria prova delle capacità degli accademici. Helena, attraversando un periodo difficile dopo aver perso la nonna Pierre, affronta la sua prima nomination importante, Axel, che avrà sicuramente l'immunità, e Gabriel, che era stato salvato dal pubblico la settimana prima, tutti hanno dovuto difendere il loro posto durante questo periodo . Premio intenso. Questo sabato, 6 gennaio, dopo l'esibizione di Héléna in duetto con Anggun Neve nel deserto, Michael Goldman ha sottolineato Candace, che è stata eliminata la settimana scorsa. Gli utenti di Internet erano emozionati e felici di vedere il regista parlare dello studente, anche una settimana dopo che aveva lasciato l'avventura.

Michael “Angun è come Candice, in una posa illumina tutto.”

Mi piace questo paragone, signor direttore#AccademiadelleStelle #staracademylife #Star_Academy_Live pic.twitter.com/y4Mdcmv7ph — StarAc React (@staracreact) 6 gennaio 2024

Una settimana dopo che Candace se n'era andata due volte, è stata menzionata durante questo primo momento, come la star dello spettacolo #AccademiadelleStelle pic.twitter.com/ewJWHr8PVF – Ash 🇵🇸 (@ashsugcthv) 6 gennaio 2024

Candice UCCIDE anche se non è qui da 7 giorni.

