Eden Hazard, nella sua casa da 11 milioni di euro con piscina coperta e campo da tennis

29 dicembre 2021 alle 20:20 di Emmanuel Bernard

Eden Hazard vive nella “Casa Nera” alla periferia di Madrid.

Eden Hazard non vive la sua esperienza al Real Madrid, come sognava, quando indossava ancora i colori del Chelsea. L’attaccante belga ha giocato 15 partite in questa stagione e ha giocato solo 37 partite da quando è arrivato al Merengue nel 2019. Poco per la recluta più costosa del club, che, in tempi difficili, potrebbe trovare rifugio tra le mura della sua grande casa, acquistata nel quartiere esclusivo, Vinca.

Tour fotografico della casa di Eden Hazard a Madrid



Eden Hazard si stabilì nella regione di Finca

È qui che vivono molti dei giocatori inclusi, il Real Madrid o il rivale Atlético. Eden Hazard ha preso residenza in una grande casa di 1.631 metri quadrati2, su una superficie totale di 5.151 m2. Ha un’architettura moderna, tipica degli edifici della zona circostante, ma in colore nero, che contrasta con il più comune bianco. Questo è ciò che gli è valso il soprannome di “The Black House”, in contrapposizione alla “White House” che caratterizza particolarmente il suo club.

In passato era la casa di un cantante spagnolo

Eden Hazard ha preso il posto di Alejandro Sanz, il famoso cantante spagnolo, che in precedenza possedeva la casa. Varrà 11 milioni di euro, un prezzo alto giustificato dal quartiere e dai servizi che la famiglia belga vi trova. Dispone di sei camere da letto e dieci bagni. C’è una piscina coperta, cinema, palestra, ampia cantina, spa o per attività ricreative all’aperto e un campo da tennis privato.

Un futuro per Eden Hazard con il Real Madrid?

La casa da vedere nelle foto sopra è dotata di tutta l’elettronica moderna e domotica. Luminose, le sue finestre proteggono i residenti dal forte sole di Madrid, attraverso un filtro oscurante. Eden Hazard e la sua famiglia si stabilirono lì al loro arrivo in Spagna. Il capitano dei Red Devils è impegnato fino al 2024 con il Real Madrid, ma per allora potrebbe non andare lontano, se la sua situazione sportiva non sarà a suo favore.