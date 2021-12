L’improbabile richiesta di Ousmane Dembele che rischia di interrompere le trattative

sono spesso soggetti a lesioni (gravi) negli ultimi anni, Ousmane Dembele Tuttavia, rimane un giocatore formidabile quando è al 100% del suo potenziale fisico.

Palla al piede, ultra tecnico e spesso diretto nelle sue scelte, è (almeno sulla carta) uno dei migliori giocatori della Liga. Solo qui la sua mente, più volte criticata, non è sempre all’altezza del compito, e il 24enne francese da mesi commette piccoli errori.

L’ultima è legata al prolungamento del suo contratto con il Barcellona. Mentre il Barcellona ha più volte gridato al suo amore per Dembele e anche il nazionale francese sembra incline a continuare l’avventura con i blaugrana, un prolungamento di contratto ha improvvisamente portato in vantaggio l’esterno.

False le sconcertanti esigenze finanziarie dei francesi. Secondo il giornalista sempre informato Gerard Romero, Dembélé vuole già… uno stipendio annuo lordo di 40 milioni di euro e un improbabile bonus alla firma di 20 milioni di euro.

Aspettative del tutto sproporzionate per il giocatore hanno già perso 702 giorni a causa di vari infortuni dal suo arrivo in Catalogna. Vediamo come reagirà la dirigenza del club a tali richieste.