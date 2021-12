Thibaut Courto è positivo al Covid: il campionato spagnolo è gravemente colpito dal virus!

Il Real Madrid soffre ancora del Corona virus. Mentre diversi giocatori in attacco si sono infortunati nelle ultime settimane, permettendo a Eden Hazard di avere la sua possibilità, sono i centrocampisti Valverde e Camavinga, così come Thibaut Courtois, a essere colpiti. Positivo anche l’esterno brasiliano Vinicius Junior, messo in quarantena.

Per quanto riguarda Thibaut Courtois, questo test positivo arriva dopo l’anno 2021 che ha visto la sua difesa del Real Madrid. Il belga tornava da qualche giorno di vacanza a Dubai.

L’AFP è entrata nel club, che dovrebbe giocare domenica contro il Getafe per riprendere la Liga dopo le vacanze di Natale, non ha voluto parlare del numero di giocatori attualmente in quarantena mentre da metà dicembre ne sono arrivati ​​altri otto. Due giocatori della rosa sono risultati positivi al Covid-19, tra cui Luka Modric, Gareth Bale e David Alaba.

Allo stesso modo, l’FC Barcelona ha annunciato che “O. Dembélé, Umtiti e Gavi hanno presentato test PCR positivi per Covid-19 durante i controlli effettuati all’interno della forza lavoro”, portando a sei il numero di giocatori infetti all’interno della rosa, nell’ondata piena dovuta a la variante Omicron.

“I giocatori sono in buone condizioni e sono in isolamento a casa”, ha detto il Barcellona nel suo comunicato.

A Jordi Alba, Daniel Alves e Clement Lenglet si sono così aggiunti i francesi e il centrocampista spagnolo del club catalano, portando a sei il numero dei giocatori positivi e quindi non disponibili all’interno della squadra allenata da Xavi Hernandez prima dell’incontro di Liga del Domenica. contro l’RDC Maiorca.

Una partita deve essere posticipata o annullata se una squadra non ha almeno 13 giocatori idonei, di cui almeno cinque della prima squadra, secondo i criteri stabiliti dalla Federcalcio spagnola e dalla Liga.

Potrebbe quindi essere minacciato l’incontro in programma domenica tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano, mentre quest’ultimo avrà 17 giocatori positivi secondo la stampa locale, il che lo renderà il club di prima divisione spagnola più colpito da questa ondata di inquinamento.

Tra le persone colpite dalla Lega calcio spagnola, la Real Sociedad ha annunciato di avere dieci giocatori infortunati, cinque e quattro a Maiorca.