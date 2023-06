Presto pagherai 200€ in più per il tuo pieno di gasolio!

Le cosiddette quote di carbonio o tasse sul carbonio si applicano già agli individui. Principio: per ogni tonnellata di anidride carbonica emessa viene pagata una ‘quota’. Al momento dall’industria, ma entro il 2027. Si tratta di una direttiva europea di cui ancora non si è parlato quasi.







L’obiettivo è promuovere una significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Per le grandi aziende funziona, poiché si stima che queste emissioni siano state ridotte di circa il 40% dall’introduzione di queste quote nel 2005. L’idea è la stessa per i cittadini: incoraggiarli a ridurre in modo significativo le loro emissioni di anidride carbonica. Nota: questa è una direttiva europea votata dal Parlamento europeo. È il risultato di un consenso politico molto ampio.