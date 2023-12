Come ha sottolineato il quotidiano “Lecco”, e come hanno confermato i Comuni, quest’anno nessun partito ha affrontato il problema dell’imposta sugli immobili. Due comuni, Etterbeek e Berchem-Saint-Agathe, stanno riducendo il loro PPI. A Etterbeek, l’accordo politico della maggioranza di Vincent De Wolf (MR) prevede di aumentare il PPI dal 6,3% al 6%. Etterbeek aveva già abbassato tale tasso l’anno scorso.

A Berchem, Christian Lamoulin ci dice di passare dal 6,8% al 6,5%. “L’anno scorso le persone hanno dovuto pagare più tasse a causa dell’indicizzazione. Volevamo restituirgliene una parte. Perché tocchiamo l’IPP e non il PRI? “FDal punto di vista finanziario, non potevamo permetterci di tagliarli entrambi. L’IPP colpisce più persone e contribuisce a ridurre il carico fiscale sulle imprese“.

I comuni di Bruxelles aumentano le tasse sugli immobili per salvare il bilancio: “Questa misura è difficile da digerire”

Piccola parentesi riassuntiva. Queste due tasse comunali sono “calcolate sulla base di un’imposta riscossa da un altro livello di autorità”. L’IPP addizionale è una percentuale aggiuntiva dell’imposta dovuta allo Stato federale associata al reddito. L’imposta aggiuntiva sulla proprietà (PRI), come suggerisce il nome, colpisce il settore immobiliare e costituisce anche la principale fonte di reddito per i comuni di Bruxelles. A differenza del PPI che viene calcolato in percentuale, il PPI viene calcolato in percentuale “Centesi extra” che moltiplica l’importo dovuto all’area in base alla rendita catastale. Da notare che i bonus Be-Home, sia regionali che comunali, consentono di mitigare questi aumenti per i proprietari che vivono nel loro immobile.

Schaerbeek, dove le tasse sugli immobili vengono riscosse di più

Poco cambia rispetto a un anno prima delle elezioni. La classifica dei comuni di Bruxelles con più e meno tasse non differisce.

Per quanto riguarda gli immobili, è ad Auderghem che si applicano le tasse più basse (1.900 centesimi in più). Anche Woluwe-Saint-Pierre ha una tariffa leggermente più alta (2200). A Schaerbeek, invece, i centimetri in più sono i più alti: 4191 centimetri in più. Poi seguono Forest (3990), Getty (3890) e Molenbeek (3890).

Se Schaerbeek è l’entità con il PRI più alto, allora l’IPP è nella città degli asini – come “compenso“- la più bassa: 4,6%. Al contrario, questa tassa è la più alta a Ixelles: 7,5%.

Tieni presente che Getty, nonostante le nostre molteplici suppliche, si è rifiutata di fornirci le tariffe per il 2024 prima del loro voto nel consiglio. Ma l’ordine del giorno indica:Rinnovo“.