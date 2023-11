Grande ritorno dopo le polemiche: mercoledì uscirà il nuovo album intitolato “Gaston Lagaffe” | sta leggendo

La numerazione scelta per questo album, il ventiduesimo della serie lanciata nel 1960, riflette senza dubbio il desiderio della Dupuy Publishing di posizionarsi sulla scia dei primi errori del personaggio rimpicciolito. Il tratto a matita di Marc Delafontaine sottolinea questo desiderio di puntare sulla continuità, in “una perfezione che rispetta il Maestro Franquin”, secondo l’editore. Anche il cast di personaggi che soffrono degli errori di Gaston non è cambiato. Se vengono inventate alcune nuove macchine, escono allo scoperto anche scoperte eroiche come Gaffophone, Cup and Ball o Latex Gaston.