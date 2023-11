Spagna: Shakira si ammette colpevole e pagherà 7,3 milioni di euro di multa per frode fiscale

Lunedì la cantante Shakira ha concluso un accordo con la Procura spagnola per porre fine al suo processo per frode fiscale appena iniziato a Barcellona, ​​in cambio dell’ammissione di colpevolezza e di una multa di 7,3 milioni di euro.

In base a questo accordo, annunciato lunedì dal presidente del tribunale, l’artista colombiano riceve una pena detentiva di tre anni con sospensione della pena, che sarà commutata in una multa e in una sanzione pecuniaria per un importo equivalente a “50%“Per frode, ha annunciato il giudice in apertura del processo. Secondo gli elementi riferiti dalla corte, la multa ammonta a più di 7,3 milioni di euro. La cantante colombiana ha già pagato in questo caso 17,2 milioni di euro al fisco spagnolo Con l’obiettivo di sistemare la sua situazione.

Al suo arrivo in tribunale verso le nove del mattino, la star internazionale, che indossava un’uniforme rosa, ha dichiarato al giudice di ammettere la sua colpevolezza e di accettare la sentenza che gli è stata inflitta. Ha lasciato la corte subito dopo la pronuncia del verdetto, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.

Tuttavia, in un comunicato stampa inviato dai suoi avvocati, la cantante continua a proclamare la sua “innocenza” e afferma di aver scelto di dichiararsi colpevole per proteggere la sua carriera e i suoi figli, ed evitare “anni” di azioni legali.