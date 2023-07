Ecco il nome femminile più bello del mondo secondo la scienza

di Jessica Dies

Se hai già pensato a possibili nomi per i tuoi futuri figli, probabilmente stai cercando un nome il più bello possibile. Bushra: La scienza ha rivelato il nome più bello per una ragazza.

Che tu stia aspettando un bambino o desideri averne uno in un futuro prossimo o lontano, probabilmente hai già pensato ai nomi dei bambini. Sappiamo che trovare il nome perfetto per il tuo bambino può essere difficile, soprattutto se le tue preferenze e quelle del tuo partner non corrispondono.

Quindi, ci potrebbe interessare il nome su cui tutti sono d’accordo… Sì, come accennato da Pippa, un professore di linguistica cognitiva ha stabilito qual è il nome più bello del mondo. Per questo, il Dr. Bodo Winter ha analizzato il suono dei nomi per determinare quale nome si distingue dalla massa.

Ecco qual è il nome femminile più bello del mondo

Il primo nome ad arrivare in cima alla classifica, riconosciuto scientificamente come il più bello del mondo, ha un suono piacevole e una dimensione poetica. Inoltre, può essere facilmente pronunciato in tutte le lingue.

Quindi è il primo nome di origine greca che si è distinto dagli altri: Sofia. Questo significa “saggezza”. È presente anche in molti paesi, come Spagna, Francia o addirittura Belgio.

Lo studio ha rivelato anche altri nomi femminili con le voci più belle. Sono Jessie, Zoe, Everly, Rosie e Sophie. Questo vale anche per i nomi che iniziano con la lettera E, come Ellie, Evelyn, Émilie, Eva o Elena.