Riformare il sistema sanitario: l’opposizione vuole prendersi il tempo necessario

I membri del Comitato per la sanità e i servizi sociali incaricato di esaminare il disegno di legge 15 sono tornati al parlamento provinciale la settimana scorsa, tre settimane prima dei loro colleghi, per continuare i loro studi. Ricordate, questa nuova legislazione mira a creare l’Agenzia Santi Quebec, una nuova società governativa che mira a rendere il sistema sanitario più efficiente a tutti i livelli, secondo Dube.

Il ministro vuole mettere online il suo piano il prima possibile, magari nella primavera del 2024. I deputati dell’opposizione sono meno ottimisti.

Guarda il rapporto di Simon Bourassa su questo argomento nel video:

Lunedì le discussioni si sono concentrate principalmente sui meccanismi del disegno di legge e sulle risorse necessarie per il suo corretto funzionamento.

“Nessuno ha interesse a abbreviare le discussioni”, ha detto il portavoce del Partito Quebe Health, Joel Arsenault, riflettendo la preoccupazione di precipitarsi in un progetto così massiccio, una posizione condivisa da altri partiti di opposizione.

La settimana scorsa il ministro della Salute ha aggiunto circa 150 emendamenti alla bozza. Quando il comitato ha ripreso i suoi lavori, il ministro ha lasciato in sospeso la minaccia di adozione sotto silenzio. Invitato dall’opposizione a impegnarsi a non avvalersi di questa opzione, Christian Dubi si è rifiutato, affermando che le discussioni dovevano fermarsi prima o poi finché non si fossero visti dei cambiamenti sul terreno.

Si prevede che ritorni formalmente in Parlamento nella settimana che inizia l’11 settembre.