Quando gli ospedali si preparano ad affrontare la violenza

Francia 2

Come proteggiamo al meglio il personale ospedaliero? Un esempio è ad Antibes, dove sono stati presi accordi dopo una serie di segnalazioni.

All’ospedale di Antibes (Alpes-Maritimes), tutti i reparti hanno ora un pulsante di allerta. “Un allarme suona al piano di sotto, sicurezza.”, specifica Roxanne Belliard, segretaria medica. Il dispositivo di emergenza è stato installato dopo che un paziente ha minacciato di ucciderla. “È molto rassicurante.”, lei crede. Nell’estate del 2022, le badanti hanno subito molteplici atti di violenza: sei denunce e quattro denunce in un mese.

Nuovi portali e telecamere e impostare un riferimento

Intanto l’amministrazione ha rafforzato la sicurezza dell’ospedale, con varchi agli ingressi assistiti da guardie giurate, e l’installazione di nuove telecamere. Di notte l’accesso era ora possibile solo dal pronto soccorso e le pattuglie sono state rafforzate. Nei corridoi, manifesti che ricordano le sanzioni che si verificavano in caso di aggressione. Come riferimento è impostato. Nonostante queste azioni, dall’inizio dell’anno, otto badanti hanno già sporto denuncia per aggressione.