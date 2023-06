Ecco come funziona effettivamente l’algoritmo di Instagram

Il modo in cui Instagram ha sempre funzionato potrebbe esserti sembrato strano e sorprendente. Il CEO del popolare social network, Adam Mosseri, ha pubblicato un post che descrive in dettaglio l’algoritmo di Instagram.

Instagram è uno dei social network più popolari al mondo, ma forse questo è ciò che può essere strano nel modo in cui funziona con TikTok. Il news feed è pieno di post di persone che seguiamo, ma anche, e questa è una novità da qualche mese, sempre più “suggerimenti”.

Quello che ci dice Adam Mosseri, CEO di Instagram, è impressionante. Ogni funzione nell’app ha il proprio algoritmo. “Utilizziamo una varietà di algoritmi, classificatori e processi, ciascuno con il proprio scopo. Vogliamo ottenere il massimo dal tempo delle persone”, spiega Mosseri in un biglietto sul blog Instagram. Che si tratti di Stories, Reels, Explore o Feed (News Feed), ognuno ha il proprio algoritmo che analizza come un utente utilizza Instagram.

E così lo scopriamo “Le persone tendono a trovare i loro amici più cari nelle Storie, usano Explore per scoprire nuovi contenuti e creatori e si divertono in Reels”..

Un feed di notizie molto suggestivo

In termini di feed, ad esempio, Adam Mosseri spiega che il feed ha un mix di contenuti provenienti da account che seguiamo, il che ha senso, ma anche contenuti consigliati provenienti da account che ci piacciono. “Iniziamo identificando il gruppo di cose che intendiamo organizzare in primo luogo.”, come post recenti di persone che seguiamo o account che non seguiamo ma che potrebbero interessare. Per quanto riguarda quali contenuti potrebbero interessarci, l’algoritmo dipende da diversi fattori tra cui ciò che già seguiamo o quali post ci piacciono.

Ma, soprattutto, Instagram si adatta al tipo di contenuto che ti piace di più. “Stiamo iniziando a prendere in considerazione altri fattori come il formato, quindi se notiamo che ti piacciono le immagini, ti mostreremo altre immagini. Li chiamiamo “mentali” e ce ne sono migliaia. Includono di tutto, dalla condivisione di un messaggio, che tu sia al telefono o sul Web, al numero di volte in cui ti piacciono i video.

Infine, la tua interazione con il post è fondamentale. Quanto tempo dedichi a un post, se ti piace, lo commenti, lo condividi o fai clic su un’immagine del profilo, tutti questi fattori si adattano all’algoritmo. “Più è probabile che tu intraprenda un’azione, più pesante sarà quell’azione.”aggiunge Mosseri. Instagram evita anche di mostrare troppi post della stessa persona di fila o troppi consigli di fila.

Solo storie da account successivi

In termini di storie, Instagram qui si limita solo a seguire gli account e, purtroppo, agli annunci. Instagram si affida ancora alle menzioni, adattando la visualizzazione delle Storie. Questa potrebbe essere la tua interazione con una Storia (ad es. un messaggio diretto o un post), gli account di cui vedi di più le Storie o un account che potrebbe far parte della tua cerchia di amici o familiari.

“Sulla base di questi segnali, facciamo una serie di previsioni su quali storie sono più rilevanti e preziose – inclusa la probabilità di fare clic su una storia, rispondere a una storia o saltare alla storia successiva – per determinare quali storie verranno visualizzate più in alto nel vassoio delle storie.

Il principio rimane quasi lo stesso per i rulli e la funzione di esplorazione. I post più popolari vengono visualizzati per primi. “La maggior parte dei contenuti che vedrai in Explore proviene da persone che non segui, il che cambia la dinamica quando ti imbatti in qualcosa di problematico.” Per i rulli, Mosseri spiega che da tempo, “Sondaggiamo le persone e chiediamo loro se trovano una clip particolare che valga il loro tempo o il loro divertimento, e impariamo dalle recensioni per capire meglio cosa sarà intrattenuto dalle persone”.

Come personalizzi la tua esperienza su Instagram?

Fortunatamente, il CEO del social network più famoso al mondo dietro TikTok offre due o tre suggerimenti per consentire agli utenti di avere l’esperienza Instagram più personalizzata e adattarla ai propri desideri.

In termini di feed e storie, si consiglia vivamente di aggiungere profili ai preferiti o all’elenco degli amici intimi. “È stato progettato come un modo per farti condividere con le persone più vicine a te.” Per quanto riguarda i preferiti, I nuovi post dei tuoi preferiti appariranno più in alto nel tuo feed.. È anche possibile configurare il feed per vedere solo i post dei tuoi preferiti o per fare una pausa di 30 giorni nei consigli fatti da Instagram.

Una delle soluzioni più efficaci è smettere di seguire un account che non ti interessa più. Se è un amico e non vuoi smettere di seguirlo, sentiti libero di silenziarlo. Non vedrai più i suoi post ma sarai comunque in contatto con loro.

