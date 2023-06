La giraffa prende decisioni usando le statistiche

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] La giraffa nana si trova in Uganda I ricercatori hanno recentemente scoperto due giraffe nane in Namibia e Uganda, le prime…

Siamo nel cuore della regione del Sahel, nel Protettorato di Kouri in Niger. Un paese che confina con Algeria, Mali, Libia, Ciad, Benin e… Burkina Faso. L’animale che stiamo cercando di monitorare oggi può essere identificato tra migliaia di animali. Ha occupato la nostra immaginazione sin dalla nostra prima infanzia. È l’animale più alto che cammina sulla terra: la giraffa.

Nella Riserva di Kore, più di 600 giraffe appartengono alla sottospecie Giraffa camelopardalis peraltavivere una vita tranquilla, sotto costante sorveglianza avvisoPosizionare le guardie. È stato qualcuno che ci ha portato qui, sperando di farci vedere le incredibili giraffe selvatiche del Niger. La giraffa è attaccata al suo enorme collo, sormontato da una lunga criniera con peli corti e ruvidi. Ma anche le sue lunghe gambe, che danno al suo incedere un’aria un po’ sconnessa, fanno parte dell’insieme di caratteristiche che la rendono unica.

Fa molto caldo e l’attesa è lunga. Davanti a noi il paesaggio si estende a perdita d’occhio: la terra ocra è punteggiata di alberi e cespugli. In lontananza, eccone uno, che avanza con il suo passo largo, guardando oltre le cime degli alberi! Sembrava guardare pacificamente all’orizzonte. La sua testa comprensiva, con i suoi grandi occhi neri frangiati di ciglia, può essere vista muoversi sopra le cime degli alberi più alti. E dietro, non lontano, tutto il gregge segue il suo esempio.

La giraffa, l’animale simbolo della savana africana

Avvicinandosi un po’, o con l’ausilio di un binocolo, si può notare la strana scacchiera che ne costituisce il guscio. Sulla sua pelle chiara, la giraffa mostra macchie marroni con strisce casuali. I loro modelli variano tra le specie, e anche a seconda degli individui, e servono come una sorta di carta d’identità per loro. Come puoi vedere, questo non è il loro unico utilizzo, svolgono anche un ruolo mimetico, grazie a loro la giraffa si mimetizza nel paesaggio. Queste funzioni permetteranno loro anche di regolare la propria temperatura grazie ai vasi sanguigni che li circondano! E può essere molto utile, perché le giraffe trascorrono molte ore sotto il sole cocente! L’attività principale della giraffa è nutrirsi! Può trascorrere fino a 13 ore al giorno nutrendosi delle foglie del suo albero preferito: l’acacia.

Con il suo collo infinito, raggiunge le foglie più tenere, che crescono in cima all’albero, e le strappa con la sua lunga lingua che si intreccia tra le spine. Ecco, guarda! Impressionante non è vero? La sua lingua può essere grande fino a 50 centimetri e… blu! Secondo alcuni scienziati, questo colore potrebbe proteggere la lingua delle giraffe dalle radiazioni ultraviolette! Sai, è come una piccola crema in estate per proteggere la pelle dal sole!

Anche se il suo aspetto è più allungato del nostro, infatti, il suo lungo collo ha esattamente lo stesso numero di vertebre, cioè ossa, di quello umano. Sono solo molto più grandi! Perché nella giraffa tutto è fuori dal comune! Deve il suo nome al suo corpo un po’ esotico, camelopardalis che significa “cammello tigre”; A un esame più attento, scopriamo che il suo viso amichevole con un naso lungo ricorda quello di un cammello! Come i cavalli, le capre e persino i rinoceronti, le giraffe sono ungulati, perché le loro zampe finiscono con gli zoccoli!

Caratteristiche eccezionali ma la sopravvivenza è minacciata

Per distinguere le femmine dai maschi, possiamo prima fare affidamento sulla loro taglia. Le femmine sono gli individui più piccoli che vedrai: misurano in media 4 metri. Le dimensioni dei maschi, invece, possono raggiungere quasi i 6 metri, le dimensioni di una casa! Oh, e se stai prestando attenzione, c’è un piccolo bambino chiamato Baby Giraffe, che accompagna il gruppo, è così vicino a sua madre. Non fatevi ingannare dalla sua andatura goffa, fa ancora un po’ fatica a usare i trampoli che gli fanno da gambe. Ma, per arrivarci, fin dalla nascita ha fatto una caduta di quasi due metri! L’inferno sta cominciando!

Alla nascita, una giraffa è due metri più alta di un essere umano adulto e può stare in piedi sulle sue lunghe zampe in meno di un’ora! Incredibile vero? Ecco un altro gruppo di giraffe che si avvicina da destra. Osservandoli attentamente, puoi vedere che hanno come due piccole corna nella parte superiore del cranio. Ma non sono proprio corna: si chiamano ossicones, sporgenze craniche fatte di ossa e ricoperte di pelle! Sulla punta delle ossa della femmina si possono vedere piccoli ciuffi di capelli, che i maschi spesso perdevano in battaglia. Ce l’ha anche l’okapi, il cugino molto più basso della giraffa!

Ah, si stanno muovendo! Sembrano percepire una minaccia che ci sfugge. Vedi come l’intero gruppo si riunisce attorno alla giraffa? A parte i leoni, la giraffa è raramente attaccata dai predatori! Solitamente però rimane in piedi, anche se ciò significa sonnecchiare a cinque metri di altezza, perché le sarebbe difficile, con i suoi lunghi arti, alzarsi e caricare velocemente se un predatore la attaccasse mentre sonnecchiava sdraiata. Per terra.

Nonostante ciò, la giraffa è ormai una specie in via di estinzione. La giraffa nubiana e la giraffa sudanese sono entrambe in pericolo. Gli sforzi per proteggerli, in particolare attraverso riserve come quelle di Kore, hanno avuto un certo successo: la loro popolazione è aumentata del 20% negli ultimi anni dopo un forte calo. Ma è importante continuare gli sforzi per preservarli e conoscerli meglio. Perché, anche se la giraffa è sempre stata affascinata, è stata studiata pochissimo dagli scienziati che negli ultimi 20 anni hanno recuperato terreno. Quindi, cosa si nasconde nel cervello di questo animale simbolico? Per scoprirlo, partiamo dal Niger per l’Europa, più precisamente a Barcellona, ​​​​capitale della Catalogna.

Carote o zucchine? La giraffa decide grazie alla matematica

I ricercatori dell’Università di Barcellona, ​​​​in Spagna, e dell’Istituto Max Planck, in Germania, hanno studiato la questione dell’intelligenza delle giraffe. Durante uno studio su quattro giraffe che vivono nello zoo di Barcellona, ​​hanno chiesto se le giraffe fossero in grado di prendere decisioni basate su… calcoli matematici.

Per fare questo, hanno dato a ciascuna delle giraffe nello zoo due scatole. Uno contiene un alimento che amano, le carote, e l’altro, un alimento che gli piace molto di meno, le zucchine! Le nostre care giraffe hanno le loro esigenze culinarie! Durante ogni esercizio, uno scienziato affondava contemporaneamente entrambe le mani nel vassoio delle carote e nel vassoio delle zucchine. Dopo aver afferrato un’estremità di ciascuno, offre i pugni chiusi alla giraffa, che deve, toccandoli con la punta del muso, scegliere la mano che, secondo lui, contiene il suo cibo preferito. Le giraffe imparano molto velocemente a scegliere quale mano nasconde deliziose carote! Ma dove l’esperimento diventa complicato è quando entrambe le lattine vengono riempite con una miscela di carote e zucchine. Come si sceglie la presa giusta? Quello che improvvisamente si nasconderà sulla carota?

Bene per la scelta, i ricercatori si sono resi conto che la giraffa si comporta proprio come noi. Ha potuto valutare la quantità di carote in ogni scatola e scegliere la mano che cadeva di più nel bidone della spazzatura: aumentando così le probabilità che finisse su una carota! È un po’ come te, quando vuoi scegliere un pacchetto di caramelle. La tua caramella preferita è mescolata con molte altre caramelle. Quindi, per assicurarti di avere il maggior numero delle tue caramelle preferite, confronti i pacchetti e provi a valutare quale ha la maggior parte delle tue caramelle preferite. Questa si chiama valutazione statistica! Hai solo una parte delle informazioni di cui hai bisogno per prendere la tua decisione, perché non puoi sapere esattamente quante delle tue caramelle preferite ci sono in ogni scatola. Ma dalle informazioni parziali (cioè quante caramelle sei riuscito a vedere attraverso la borsa), puoi scegliere quelle che sembrano averne di più! Fai la scelta di un atleta in base a quella che viene chiamata frequenza relativa! Bene, la giraffa fa esattamente lo stesso! Il suo unico piccolo piacere sono le carote! Così scelse la mano che cadeva, secondo lei, nel cassetto che poteva contenere il maggior numero possibile! Incredibile vero?

Questa capacità di prendere una decisione basata sulla valutazione statistica è stata finora dimostrata solo in grandi scimmie, macachi e kii, un piccolo pappagallo delle montagne della Nuova Zelanda. E la giraffa ha un cervello piccolo rispetto alle sue dimensioni, il che è stata una vera sorpresa per gli scienziati! Ma i segni della sua intelligenza non finiscono qui! Questo team di ricercatori ha anche dimostrato che una giraffa può creare rappresentazioni mentali di oggetti, anche dopo che sono stati nascosti. Le giraffe vivono anche in società complesse, in cui ciascuna svolge un ruolo. Beneficiano anche del cosiddetto “effetto nonna”: le donne più anziane trasmettono le loro conoscenze ed esperienze a quelle più giovani. Questo è un fenomeno che si riscontra negli elefanti o addirittura… negli umani! Quindi non essere così stupida, giraffa!