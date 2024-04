EasyJet sospende i voli da e per Tel Aviv

La compagnia aerea britannica EasyJet ha annunciato lunedì 15 aprile che sospenderà i suoi voli. “Da e per Tel Aviv”Ciò è avvenuto dopo l’attacco iraniano senza precedenti al territorio israeliano. “A causa degli sviluppi della situazione in Israele, easyJet ha deciso di sospendere temporaneamente le sue operazioni da e per Tel Aviv fino al 21 aprile.”Lo scrive la società in un comunicato inviato all'Agence France-Presse. “La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è sempre la massima priorità di Easyjet”.La compagnia aggiunge, spiegando di aver comunicato via SMS ed e-mail con i clienti dei voli interessati da queste cancellazioni. Segui la nostra diretta.

Gli Hezbollah libanesi affermano di aver preso di mira i soldati israeliani che “hanno attraversato il confine”. Il movimento filo-iraniano ha affermato di essere attivo “ordigni esplosivi” Nella zona di Tel Ismail, vicino “Confini israeliani”. Queste accuse sono esplose dopo i soldati di occupazione “superare il limite”Lo ha annunciato il gruppo in un comunicato stampa. Da parte sua, l'esercito israeliano ha confermato che diversi suoi soldati sono rimasti feriti in territorio libanese. È la prima volta che Hezbollah filo-iraniano, che dall'inizio della guerra a Gaza ha avuto uno scontro a fuoco con Israele, annuncia un'operazione del genere.

Mosca invita Teheran e Tel Aviv a esercitare “moderazione” per evitare qualsiasi escalation. Lunedì il Cremlino ha invitato l’Iran e Israele a farlo “detenzione”, Dopo l'attacco portato avanti da Teheran contro il territorio israeliano. “Siamo profondamente preoccupati per l’escalation delle tensioni nella regione e invitiamo tutti i paesi della regione a dar prova di moderazione”.Lo ha detto alla stampa il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. “La nuova escalation non è nell’interesse di nessuno”.Ha aggiunto.

Riapertura delle scuole in Israele. L'esercito ha anche annunciato lunedì la riapertura delle scuole nella maggior parte del Paese, dopo che erano state chiuse sabato per motivi di sicurezza di fronte alle minacce provenienti dall'Iran. Pochi “restrizioni” Tuttavia, sono ancora presenti nelle aree vicine al Libano e alla Striscia di Gaza, dove il lancio di razzi rimane frequente. “Siamo in massima allerta”Lo ha confermato lunedì a France Info il colonnello Olivier Ravovic, portavoce dell'esercito israeliano.

Israele e Iran si scambiano accuse di destabilizzazione. Domenica i rappresentanti dei due paesi si sono scontrati alle Nazioni Unite, considerando l’altro la principale minaccia alla pace in Medio Oriente. “La maschera è caduta. L’Iran, il principale sostenitore mondiale del terrorismo, ha rivelato il suo vero volto di paese che destabilizza la regione e il mondo”.L'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Gilad Erdan, ha lanciato l'attacco durante una sessione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza. Per Teheran, Israele ha oltrepassato la linea rossa colpendo il suo consolato e la residenza del suo ambasciatore a Damasco (Siria) il 1° aprile, uccidendo sedici persone, tra cui due generali del regime islamico. “Non cerchiamo un’escalation, ma continueremo a difendere Israele e a proteggere le nostre forze nella regione”.Lo ha annunciato lunedì il segretario di Stato americano Antony Blinken.