EA FC 24, Soluzione DCE Joao Felix Gamosaurus

Scopri la soluzione a DCE Joao Felix, una sfida di creazione di squadra che puoi affrontare in modalità FUT EFC24. Questo DCE ha lo scopo di aiutarti a vincere la carta incontro di Joao Felix completandola.

Tieni presente che questa sfida inizia martedì 12 marzo alle 19:00, continua per 4 giorni e termina domenica 17 marzo alle 19:00. Completando questa sfida riceverete la carta incontro di Joao Felix.

Dovrei fare questo DCE?

Il Joao Felix DCE è una sfida a nove squadre, che onora le carte showdown della modalità FUT di EA FC 24. A causa del prezzo delle carte e dei criteri richiesti, ti consigliamo di completarlo solo se credi nel +2 e pensi di migliorarlo via evo. In effetti, Joao Felix è una carta piuttosto unica in FUT, poiché ha un fisico unico (un po' duro per i nostri gusti), una valutazione di 5-4 stelle, buoni stili di gioco e statistiche eccellenti. È più un BU/MOC che un semplice giocatore di corsia. Tuttavia, a causa del suo prezzo, il DCE è molto costoso. Per giustificare ciò, sarà necessario vedere dei rinforzi (con lo sviluppo del confronto) dato il suo prezzo e il suo profilo.

Ricordiamo che le carte mostrate possono evolversi, con +2 in caso di vittoria del Barcellona contro l'Atletico Madrid e +1 in caso di pareggio. Inoltre l'evoluzione associata ai vincitori del duello aggiunge +1 alla carta che ha vinto il duello o in caso di parità (un solo utilizzo). L'aggiornamento della carta arriva solitamente pochi giorni dopo la fine della partita.

Raccomandazione: Solo se credi nel Barcellona

Guadagni ponderati sul credito? non

Costo totale del DCE: Circa 720mila

FC Barcelona, ​​standard

Giocatori del FC Barcelona: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 83

Ricompensa: pacchetto oro premium

Fine della sfida: domenica 17 marzo alle 19:00.

Prezzo: 10 mila

La nostra soluzione di esempio al problema DCE dell'FC Barcelona

Campionato spagnolo, standard

Giocatori del campionato spagnolo: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 84

Bonus: pacchetto giocatori misti

Fine della sfida: domenica 17 marzo alle 19:00.

Prezzo: 21 mila

La nostra soluzione perfetta per DCE La Liga

Squadra 85, standard

Giocatori del campionato spagnolo: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 85

Bonus: pacchetto giocatore chiave misto

Fine della sfida: domenica 17 marzo alle 19:00.

Prezzo: 40 mila

Il nostro esempio della soluzione Equipe 85 DCE

Ottima forma, standard

Giocatori della settimana: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 85

Bonus: pacchetto giocatore chiave misto

Fine della sfida: domenica 17 marzo alle 19:00.

Premio: 72mila

Il nostro esempio di soluzione modello DCE Top

Squadra 86, standard

Voto complessivo della squadra: 86

Ricompensa: pacchetto giocatore Prime Electrum

Fine della sfida: domenica 17 marzo alle 19:00.

Prezzo: 62 mila

Il nostro esempio della soluzione Equipe 86 DCE

Squadra 87, standard

Voto complessivo della squadra: 87

Ricompensa: pacchetto giocatori rari di Electrum

Fine della sfida: domenica 17 marzo alle 19:00.

Prezzo: 98 mila

Il nostro esempio della soluzione Equipe 87 DCE

Squadra 88, standard

Voto complessivo della squadra: 88

Ricompensa: pacchetto giocatore oro premium

Fine della sfida: domenica 17 marzo alle 19:00.

Prezzo: 186mila

Il nostro esempio della soluzione Equipe 88 DCE

La nostra soluzione di esempio per DCE Joao Felix è stata creata con il team builder Nel fobin (in inglese).

Le nostre soluzioni sono esempi di formazione che vi permettono di effettuare queste operazioni DCE nel modo più economico possibile senza dover procurarvi delle carte. Ovviamente è possibile completare queste sfide anche con altre carte. Fai attenzione anche perché il costo totale di queste soluzioni può cambiare (in diminuzione o in aumento) nel tempo.