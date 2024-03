Proteggi i tuoi piccoli germogli dalle gelate primaverili con questa mini serra da giardino conveniente

Probabilmente hai già acquistato i semi di pomodoro e zucchina e sei pronto per goderti delle deliziose verdure soleggiate. Ma hai scelto il modo giusto per tenerli al caldo? La mini serra da giardino PARKSIDE è un'ottima scelta se vuoi fornire abbastanza luce alle tue piantine mantenendo la temperatura ideale per la loro crescita. I suoi cinque pannelli trasparenti lasciano passare la luce solare, pur essendo resistenti ai raggi UV e altamente isolanti nelle notti fredde. Per l'irrigazione e la ventilazione, questo rifugio si apre dall'alto e può essere mantenuto in posizione aperta su 3 livelli tra cui scegliere. Invece di 34,99 €, il prezzo di partenza, la mini serra da giardino PARKSIDE è in vendita a soli 29,99 € da Lidl.

Facile da montare e fissare al terreno con gli otto picchetti inclusi, la mini serra da giardino PARKSIDE è costituita da un telaio in alluminio resistente alla corrosione e vetro infrangibile a doppia parete. Verrà quindi utilizzato per molti anni per far nascere i giovani germogli del peperone o per proteggere le colture più sensibili al freddo. Limita inoltre l'ingresso di lumache e altri parassiti. A questo prezzo potrai acquistare diversi esemplari della mini serra PARKSIDE, producendo così abbastanza verdure da goderti fino al prossimo inverno. Disponibile per la consegna entro 5 giorni lavorativi, questo prodotto ha anche diritto al reso gratuito entro 30 giorni se non sei soddisfatto.

