Apple sta assemblando nuovi iPhone in un paese dell'America Latina

I brasiliani che acquistano un iPhone ora possono essere sicuri che sia stato prodotto nel loro paese. L'obiettivo della tattica di Apple era liberarla dalla Cina, ma anche evitare le tasse brasiliane.

Per molti anni Apple ha cercato di liberarsi dall’Asia, in particolare dalla Cina, per assemblare i suoi prodotti. Per fare questo, secondo i media brasiliani Rivista MacSecondo quanto riferito, Apple ha iniziato a produrre i suoi iPhone 15 in Brasile. Quando acquisti un iPhone da un Apple Store brasiliano, i numeri del modello terminano con BR/A, il che significa che è stato prodotto nel paese.

Da un lato, i problemi di fornitura e i ritardi legati alla pandemia hanno raffreddato Apple nei confronti dell’Asia. Per diversi mesi, dopo i successivi lockdown in Cina, Apple ha vissuto in uno stato di incertezza, non sapendo se sarebbe stata possibile spedire gli iPhone in tempo. Per evitare di dover affrontare nuovamente questo tipo di situazione, Apple stipula contratti con subappaltatori in molti paesi emergenti. Se ci sono problemi in Brasile, l'azienda può rivolgersi all'India o al Vietnam, altri paesi in cui Apple ha linee di produzione.

D'altra parte, il motivo del trasferimento in Brasile sarà finanziario. Il governo brasiliano impone pesanti tasse su tutti i prodotti importati e Apple garantisce che gli iPhone venduti nel paese americano siano prodotti lì, aggirando così queste tasse. Con tali pratiche, il governo del presidente Lula garantisce che le catene di produzione rimangano (o vengano stabilite lì) in Brasile per creare posti di lavoro.

chi lo sa ? Forse gli iPhone che acquisteremo nei prossimi mesi in Belgio o in Francia non arriveranno dall’Asia ma dal Brasile.

