666a edizione della LIDD: Smart Sunday Links

L’incertezza del domani richiede l’intelligenza artificiale oggi

Nella sua rassegna informativa l’INA propone un interessante articolo sulla necessità dell’invenzione” L’incertezza del domani » : « Per molto tempo la televisione ha oscurato le persone che volevano testimoniare in modo anonimo. Queste distrazioni possono ora essere aggirate grazie all’intelligenza artificiale. Per trovare soluzioni che continuassero a garantire la protezione di questi testimoni, su France Television è iniziata una corsa contro il tempo. ».

I nostri colleghi si sono chiesti se i metodi di mascheramento siano sufficienti, soprattutto perché ciò solleva questioni etiche sulla protezione della fonte necessaria e obbligatoria. Risultati della gara: La mancanza di chiarezza così come esiste oggi rischia di metterlo in pericolo Una trentina di argomenti non sono ancora stati pubblicati.

E se la soluzione arrivasse dall’intelligenza artificiale che mettesse un volto nuovo al posto di quello vecchio, con un interesse diverso dall’anonimato: “ L’intelligenza artificiale ci permette di considerare le emozioni condivise con noi, ma senza rivelarne il testimone. Il volto è spesso quella parte dell’umanità che rimane nelle aree del mondo dove c’è conflitto o oppressione. ».

Esiste già un uso tangibile per il documentario Noi siamo la gioventù iraniana, citato nella recensione dei media. È andato in onda su France 5: Sei storie di giovani sotto i 25 anni che mettono in luce le trasformazioni in atto nella società iraniana ».

I registi di questo film Ha scelto di creare volti utilizzando l’intelligenza artificiale per nascondere l’identità dei suoi testimoni (al centro). Creare un semplice mosaico presenta oggi molti rischi. Per quanto riguarda la scatola nera, è difficile utilizzarla per tutta la durata del film », spiega l’INA.

Neuroni e intelligenza artificiale: il giusto connubio?

France Culture presenta un podcast sulla storia dell’intelligenza artificiale: “ Alle origini dell’intelligenza artificiale, molti ricercatori desideravano decifrare i meccanismi del pensiero umano. Che ruolo hanno avuto le prime reti neurali artificiali in questa storia tortuosa? L’ospite di oggi è Alban Leveau-Vallier, dottore in filosofia presso Sciences Po Paris.

