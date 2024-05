“Non capivo” Brad Pitt ha rifiutato il ruolo da protagonista in questa leggendaria epopea di fantascienza: Keanu Reeves può ringraziarlo

A volte, quando a un attore viene offerto un ruolo, rifiuta. Questo è ciò che ha deciso di fare Brad Pitt quando due registi gli hanno chiesto di recitare nel loro film. Ora che questa produzione è diventata un punto di riferimento a Hollywood, si pente della sua scelta?

Brad Pitt avrebbe potuto essere Neo MatriceMa il destino ha deciso diversamente. Quando le sorelle Wachowski gli chiesero di recitare nel loro film, l’attore rifiutò. Certo, è difficile vedere qualcun altro oltre a Keanu Reeves nel ruolo, ma cosa sarebbe successo se Brad Pitt avesse detto di sì? Purtroppo è una domanda senza risposta, ma possiamo rispondere al “motivo” del suo rifiuto.

Prendi una carta di abbonamento Netflix su Micromania per guardare The Matrix

Rifiuto finale

Non sarebbe sbagliato affermare che un film dipende in parte dalle performance dei suoi attori, giusto? È anche vero che devono comprendere il loro ruolo per poter investire pienamente e dare il meglio. Questo è il motivo per cui Brad Pitt ha rifiutato di interpretare Neo in Matrix. La star di Hollywood semplicemente aveva difficoltà a comprendere il personaggio così come l’universo immaginato dalle sorelle Wachowski.

Quando ci pensi, MatriceÈ una storia davvero speciale e originale. Un futuro distopico in cui i robot utilizzano gli esseri umani come combustibile utilizzando il calore del cervello e l’elettricità, è difficile da immaginare. Se aggiungiamo il fatto che quasi tutti gli esseri umani sono stati catturati e poi messi nelle macchine per entrare in Matrix, le cose diventano ancora più complicate. Questo film, che presenta un mondo simulato, ha riscosso molto successo tra il grande pubblico quando è uscito nelle sale cinematografiche. L’universo è sempre una grande fonte di ispirazione per varie opere e artisti. Quindi è comprensibile che l’attore americano abbia avuto difficoltà con la sceneggiatura o anche con il personaggio di Neo. Annunciare :

La mia educazione significa che se non capisco di cosa si tratta, non fa per me. Questo ruolo non è mai stato mio. È stato il turno di qualcun altro -Brad Pitt

Da un lato capiamo che l’attore non vuole assumere un ruolo in cui non si sente a suo agio e, dall’altro, non crede di aver catturato l’essenza e l’anima del personaggio. Se non lo capisce, non sarà in grado di interpretarlo correttamente. Sicuramente grazie a questo approccio l’artista ha potuto interpretare moltissimi ruoli nel corso della sua lunga carriera, anche se tutti completamente diversi. Aggiunge che non è triste e non prova alcun rimorso per la sua scelta.

Qualcun altro prima di Keanu Reeves?

Prima di Keanu Reeves, nella testa delle sorelle Wachowski c’era qualcun altro. Questa volta è stato Will Smith! Nel 2019, il rappresentante americano ci ha rivelato questa informazione. Quando ha incontrato i registi, avrebbe avuto difficoltà a cogliere le idee Tempo di proiettili O anche al rallentatore. Preferiva fare l’attore in un altro film… ma fallìSfortunatamente (per i curiosi), si tratta di… Selvaggio West). Infine, anche l’attore non ha rimpianti. Secondo lui Keanu Reeves era perfetto, così come Laurence Fishburne, l’attore che interpretava Morfeo.