L’azione sfortunata di Hazard in C1 contro il mostro di Haller

Le settimane passano e le galere si susseguono per Eden Hazard, e quando non sono le ferite a trattenerlo, le malattie si prendono cura di lui. Ieri, il nazionale belga ha saltato la trasferta di merengue allo Sharif Tiraspol Park a causa di una gastroenterite. Un’altra occasione persa per l’ex Chelsea di giocare in una competizione mai andata a buon fine. Infatti, in 56 partite di C1 ha trovato la rete solo…nove volte.

Nessuna macchina Haller

O almeno così è Sebastian Haller che accumula da parte sua… cinque look! Con l’Ajax Amsterdam, il nazionale ivoriano è tornato a casa dall’inizio della stagione. Un quartetto contro lo Sporting in apertura, i gol contro il Besiktas, il Dortmund in casa e in trasferta, oltre a una nuova doppietta di ieri contro i turchi, gli permettono di ambientarsi comodamente in testa alla classifica marcatori. Prestazioni pazzesche quando vedi quanto tempo ha impiegato Hazard per raggiungere lo stesso totale.