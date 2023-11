Diablotin ha già condannato il raggiungimento di Euro 2025: “Ma sarà una partita diversa dalle altre”.

Siamo appena a metà delle partite dei gironi di qualificazione a Euro 2025 in Slovacchia, ma questo momento è già molto importante. Dopo aver perso venerdì contro la Scozia (2-0), il Belgio (9 punti) non ha più il diritto di subire una seconda sconfitta. Soprattutto a casa.

Altrimenti, la scelta di Gilles Swertz sarà condannata ai punti nelle sue due trasferte più complicate, in Scozia (9 punti) e Spagna (12), sperando di finire almeno secondo in questo secondo gruppo, sinonimo di un handicap (almeno) da percorrere. agli euro.

Tuttavia, i preparativi per questo shock contro la Spagna sono stati chiaramente interrotti dal risultato di venerdì. “Il giorno dopo la partita non è stato facile, né per i giocatori né per lo staff.Swert ha ammesso lunedì in una conferenza stampa da Toby. Abbiamo provato di tutto. L’unico problema è che non siamo stati efficaci”.

Qualificazioni agli Europei Under 21 2025: gli errori individuali pesano molto sulla squadra di Diablotin

Le opportunità però non mancavano. Ma il gesto finale era sempre assente. Quindi abbiamo dovuto lavorare mentalmente durante il fine settimana. “Abbiamo giocato la partita che volevamo fare e abbiamo creato occasioni attraverso il possesso palla. Le statistiche lo hanno dimostrato e noi abbiamo insistito su questi punti per tenere alto il morale della squadra”.

Questa voglia di produrre la partita non cambierà di fronte al gruppo favorito. “I giocatori possono adattarsi a diverse situazioni ed eseguire istruzioniSwertz insisteva. “Abbiamo una squadra forte che ha voglia di giocare a calcio e lo faremo ancora”.

Ironicamente, il profilo della Spagna potrebbe adattarsi meglio a quello dei Goblin, che vengono da quattro partite difficili (Kazakistan, Malta, Ungheria e Scozia) e devono affrontare blocchi difensivi molto bassi. “La Spagna è una squadra che ama giocare a calcio grazie alle sue qualità individuali e permette anche ai suoi avversari di giocare di più. Toccherà quindi a noi trovare spazi e sfruttare i punti deboli della Spagna, evitando le ingenuità della difesa.