Qualificazioni Euro 2024: la Spagna sarà testa di serie e il Portogallo, guidato da Martinez, ottiene 10 su 10

A Valladolid, la Spagna ha battuto la Georgia 3-1 grazie a Robin Le Normand (4°), Ferran Torres (55°) e un autogol di Luka Lukoshvili (72°). Khvicha Kvaratskhelia (10°) pareggia temporaneamente. Il punto nero della serata per la ‘Roja’ è stata l’uscita di Javi per un grave infortunio al ginocchio.

Questo successo garantisce alla Spagna, che guida il girone con 21 punti, la prima testa di serie nel sorteggio degli Europei.

La Scozia si è qualificata, condividendo 3-3 con la Norvegia e finendo con 17 punti. La Norvegia ne ha 11, la Georgia 8 e Cipro 0.

Nel Gruppo H, il Portogallo, guidato da Roberto Martinez, che si era già qualificato e ha confermato la testa di serie, ha ottenuto la sua decima vittoria in altrettante partite grazie alla vittoria per 2-0 sull’Islanda. Bruno Fernandes (37) e Ricardo Horta (66) hanno segnato i gol per i portoghesi.

Il Portogallo guida questo girone con 30 punti, segnando 36 gol e subendone due. La Slovacchia ha festeggiato la qualificazione, verificata il giorno prima, vincendo 1-2 in Bosnia-Erzegovina. La nazionale slovacca è seconda nel girone con 22 punti, davanti al Lussemburgo (17), che ha vinto 0-1 in Liechtenstein. Seguono Islanda (10), Bosnia ed Erzegovina (9) e Liechtenstein (0).