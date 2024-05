Ecco le tre chiavi di Topper Anderlecht – Bruges secondo Brian Riemer

“Questo titolo è importante per segnalare il ritorno del club”. Brian Rimmer consegna tre chiavi per la partita in cui l’Anderlecht verrà incoronato se vincerà e l’Al-Ittihad perderà punti.

Non cambiare nulla

Brian Reimer inizia la partita più importante degli ultimi sette anni per l’Anderlecht: “Il nostro ritorno richiede un titolo”

“Ho mantenuto la mia classica struttura settimanale. Non dobbiamo cambiare la dinamica, fare in modo che i giocatori stiano bene. Per questo Jan Vertonghen, ad esempio, è venuto al club tutta la settimana. Per restare nel gruppo, parlate con i giocatori Anche lui sarà nello spogliatoio alla fine della settimana.

Non stressarti

“Non confischerò i telefoni affinché i giocatori non guardino la partita dell’Al-Ittihad. Ho detto loro di non preoccuparsi il più possibile perché sapremo tutti il ​​punteggio prima di giocare. La chiave è essere disciplinati E non farsi sopraffare dalle emozioni sarà fondamentale. Non mi sembra di vedere alcuna pressione nella squadra.

Gioca per vincere

“Mi basta il pareggio? La nostra filosofia non è aspettare o giocare per un punto, se necessario alla fine fermeremo la partita contro di noi, sarà importante la gestione tattica della partita essere criticati? Siamo in testa al campionato, quindi “li lascio parlare”.