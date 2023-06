L’avvocato americano si scusa dopo aver utilizzato ChatGPT: “Pensavo fosse un motore di ricerca fidato”

YuUn avvocato di New York che ha utilizzato ChatGPT per prepararsi a una causa civile in tribunale si è scusato perché il software di intelligenza artificiale lo ha informato di casi inventati.

“Semplicemente non avevo idea che ChatGPT fosse in grado di fabbricare intere citazioni da casi o opinioni legali, in modo tale da sembrare autentiche”, ha scritto l’avvocato Stephen Schwartz in un documento rilasciato questa settimana sul caso.

In questo caso — quello vero — l’avvocato sta rappresentando davanti al tribunale civile federale di Manhattan un cliente che ha citato in giudizio la compagnia aerea colombiana Avianca. Roberto Matta chiede un risarcimento in quanto sostiene di essere stato ferito a una gamba dalla caduta di una placca metallica, durante un volo dell’agosto 2019 da El Salvador a New York.