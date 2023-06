Avviso autostradale “invisibile” della Francia: “Stiamo ricevendo molte lamentele da automobilisti arrabbiati”

Faresti meglio a sapere qualche settimana prima di metterti in viaggio per una vacanza. Un’autostrada in Francia è attualmente oggetto di numerose denunce a causa del suo numero di vittime “invisibili”. Questa è la A79, dove gli automobilisti si muovono liberamente ma nessuno – o quasi – si accorge che c’è una tassa. Il cartello “Flusso libero” è presente ma non avvisa abbastanza gli utenti. È anche meno chiaro come verranno pagate queste tasse…

Su un tratto di 88 chilometri che collega Montmarault (in Allier) a Digoin (in Saône-et-Loire), telecamere a infrarossi registrano le targhe delle automobili. E da quando è stato installato nel novembre 2022, le multe hanno iniziato a fioccare. D’altra parte, è una zuppa di smorfie di fronte a questa mancanza di chiarezza. È stato multato di 121mila euro per eccesso di velocità: il motivo è semplice “Riceviamo molte lamentele da automobilisti arrabbiati. La gente non capisce come funziona”.afferma l’associazione francese dei consumatori “Que Choisir”. “Queste lamentele sono comprensibili, perché se non paghi la tassa, dovrai pagare una multa compresa tra 90 e 375 euro. Molti viaggiatori ne sono rimasti vittime, mentre le vacanze non sono ancora iniziate”. Attualmente gli automobilisti trasgressori ricevono prima un ammonimento se il pedaggio non è stato pagato, ma se non lo pagano entro 72 ore viene comminata una sanzione.