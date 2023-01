“È un progetto nato grazie a entrambi”: María del Rio presenta il suo nuovo compagno, Laurent

Due settimane fa, Maria Del Rio ha effettivamente licenziato notte, il suo marchio di prodotti per la cura e il lusso. Lentamente ma inesorabilmente, ci sono due prodotti in vendita sul suo sito www.lela-cosmetics.com : crema per il viso ma anche lifting. Per progettarlo, Maria del Rio ha attinto alla ricetta della nonna. Un omaggio che si legge anche nel brand scelto perché LELA è il nome dato alle nonne in Spagna. “Fin dalla mia infanzia, mia nonna mi ha sempre consigliato di applicare olio d’oliva o aloe vera sul viso. E ho sempre tenuto questo rituale ogni mattinaspiega Maria Del Rio che ha seguito il processo produttivo dalla A alla Z.

Maria, qual è stato il tuo pensiero iniziale?

“Sono venuto con una premonizione: che queste creme contengano olio d’oliva e aloe vera, due prodotti che ho avuto con me per tredici anni. Volevo qualcosa di idratante e antiossidante. Per me, questo è il segreto per mantenere la tua pelle, non importa quanti anni hai. Ti vengono in mente idee soggettive e intorno ad esse si costruisce tutto. Ovviamente, ero aperto a ciò che mi spiegavano i professionisti. Grazie a loro, ho imparato i vantaggi di tutto ciò che riguarda i prodotti LELA.“

Come hai scelto chi avrebbe preparato la tua crema?

“Credo di avere una buona stella… Ho incontrato un amico e gli ho raccontato della mia idea di lanciare il mio brand. Mi ha suggerito di incontrare suo padre, un produttore di cosmetici a Benchy con il suo laboratorio. È andato molto bene. Seguirono mesi di test.

Sei riuscito a dare la tua opinione fino alla fine del processo?

“Ammetto di essere stato noioso! (Ride) Perché sapevo anche che non volevo essere a conoscenza di nulla. Non volevo fare alcuna concessione. Quindi ci sono state dozzine di prove. Ad un certo punto, ho visto il prodotto perdere il suo equilibrio. Ma alla fine, siamo stati felici di ottenere ciò che mi aspettavo. C’è stato davvero un atto di ascolto e condivisione”.

Quando senti il ​​profumo delle tue creme, la nostalgia ti invade?

“sì ! Questo profumo è quello che mi accompagna da quando ero piccola. Quella tipica colonia spagnola che è sempre stata la mia unica fragranza. È sottile e non è nemmeno essenziale. Quando apro il barattolo di crema, mi sento sollevato”.

Coccolare la pelle del viso è essenziale quando hai una vita energica come la tua?

“Decisamente. Più passano gli anni e più ci ringraziamo per prenderci cura della nostra pelle. Non c’è niente da fare, il riflesso nello specchio è lì. Quindi devi davvero prenderti cura della tua pelle giorno dopo giorno. Io, è quello che ho sempre fatto. Il che fa bene alla mia pelle, ovviamente, ma anche al mio spirito.“

Animatrice, attrice, madre e ora imprenditrice. Come trovi il tempo per indossare tutti quei cappelli?

“Per 30 anni, le persone mi hanno chiesto come essere mamma, attrice e hostess. La risposta è semplice: ci vuole tempo, organizzazione e motivazione.“

L’idea dello sviluppo del marchio è nei negozi?

“Dal lancio, ho ricevuto molte proposte. Ma, per ora, mi sto concentrando su questo lancio. È una nuova professione che sto scoprendo giorno dopo giorno. I prodotti saranno inizialmente sul sito, ma spero possano poi brillare allo stesso modo della collezione.“

Laurent, il suo nuovo compagno con cui crea LELA

L’idea di creare una sua linea di prodotti aveva incuriosito Maria Del Rio da tempo. “È da tempo che penso di lanciare questa crema. Ancora di più quando leggo le recensioni della mia community che mi chiedono regolarmente cosa faccio per prendermi cura della mia pelle”, spiega la conduttrice. Ma era sotto l’impulso del suo compagno Laurent, che era stato a lungo soprannominato “il nuovo” V.E. Buongiorno È da Radio Contact che prende vita il progetto. “Una sera, stavo parlando con Laurent e mi ha davvero motivato a iniziare. Mi ha detto che ero a un punto della mia vita in cui potevo osare di dare vita a un progetto del genere con quello che avevo imparato come donna. E aveva assolutamente ragione. Questa idea divenne chiara. E fino alla fine, tutto è andato normalmente. Tutti i pianeti allineati.“

Da lì, LELA diventa un progetto comune, quello di Maria del Rio e dell’uomo che condivide la sua vita. “È un progetto nato grazie a entrambi. Era importante per noi. Sono molto contento di quello che siamo riusciti a mettere insieme. Laurent e io ci siamo subito capiti in relazione allo sviluppo di questo marchio. Lavora nel campo della comunicazione e del marketing, quindi mi è stato di grande aiuto, soprattutto in tutto ciò che riguarda i media e la creazione del sito web.

Se Maria Del Rio alza il velo sul suo nuovo compagno come parte di questa campagna promozionale, desidera comunque mantenere la sua privacy. “Laurent fa parte del progetto, quindi naturalmente ne parlo e lo presento. Avremmo potuto esporci di più se avessimo voluto, ma non necessariamente lo vogliamo.“