Ha lo scopo di trattare i diabetici eOzimbek È stato rapidamente convertito per le sue inaspettate proprietà dimagranti. Medicinale Soppressore dell’appetito È diventata una tendenza a Hollywood e ha preoccupato gli specialisti in questo processo.

“Un anno di differenza”

“Sempre più persone (compresa la metà delle celebrità di Hollywood) stanno dimagrendo abbandonando la loro dieta e assumendo una dose del farmaco antidiabetico Ozempic.” menzionato Il New York Times Lo scorso marzo. “È dai tempi del Botox, e prima ancora del Viagra, che il nome di un farmaco non è diventato improvvisamente così popolare come Ozempic.”Abbiamo aggiunto nei commenti tradotti da Corriere internazionale.

Meghan Markle Sarai affiliato? Questa è la teoria di alcuni netizen. Le recenti uscite della duchessa del Sussex hanno ricevuto molta attenzione Il numero è insignificante Ha fatto reagire i suoi critici. Ricordiamo che l’assunzione di Ozempic può causare perdita di capelli, nausea o addirittura pancreatite in alcuni casi, oltre alla perdita di peso.

Il 16 novembre, Meghan Markle è apparsa insieme a Dua Lipa e Margot Robbie al gala annuale “Power of Women” della rivista. diversificato Ha particolarmente accolto con favore il successo della sua serie abito Sulle piattaforme di streaming. “Bella serie per ultimascivolò sul tappeto rosso.