Kate Middleton risplende a Buckingham, sfoggiando una corona di fiori di loto

persone e re

Appena tornati dal loro viaggio a Boston, il principe William e Kate Middleton hanno trovato il re Carlo e la regina consorte Camilla per un nuovo ricevimento a Buckingham.

Secondo un articolo Parigi Partita Francia di Marino Corviole

La principessa del Galles raddoppia il suo abito da sera di successo di fine anno. Martedì 6 dicembre a Londra, al primo ricevimento diplomatico del re Carlo III a Buckingham Palace, Kate Middleton è apparsa più maestosa che mai.

Al braccio del principe William, la 40enne britannica si è distinta in un nuovo abito rosso ricamato di Jenny Packham, uno dei suoi brand preferiti. Ma tutta l’attenzione si è concentrata sulla tiara di diamanti scelta per questa particolare occasione: Kate Middleton ha tirato fuori la tiara di fiori di loto, gioiello ereditato dalla principessa Margaret, che non indossava da sette anni. L’ultima volta è stata nel 2015, per partecipare a un banchetto di stato in onore della Cina.

Qualche giorno fa, durante un banchetto di stato tenutosi nel palazzo in occasione della visita del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, la principessa del Galles ha puntato piuttosto sulla sua corona preferita: il nodo dell’amante della regina Mary, che indossava Lady Diana.

Kate Middleton indossa un abito rosso e una tiara con orecchini Queen Elizabeth https://t.co/DI4cdT6DUG pic.twitter.com/blK67X26Vl —Pagina Sei 7 dicembre 2022

Azienda su tutti i fronti

Il principe e la principessa del Galles sono su tutti i fronti questo dicembre. Due giorni fa, i genitori di George, Charlotte e Louis (9, 7 e 5 anni) erano a Boston per gli Earthshot Awards. Per questo premiante progetto di gala a favore dell’ambiente, avviato dallo stesso principe William, Kate Middleton era splendida nel suo vestito verde attillato, noleggiato per la sera (responsabilità ambientale richiesta). Un look che ha reso ancora una volta omaggio alla sua defunta suocera Diana, indossando una delle sue collane preferite.

La famiglia reale britannica presenterà una nuova uscita festiva il 15 dicembre nell’abbazia di Westminster, nella seconda edizione del concerto di Christmas Carol guidato da Kate Middleton.