La tragica morte dell’attore marocchino Noureddine El Atab

L’attore marocchino Noureddine El Atab, meglio conosciuto per i suoi ruoli in “Principe”, “Quentam” e “La QC Avicenna”, è morto sabato per ipotermia all’età di 39 anni. La Guardia Civil ha aperto un’inchiesta per chiarire la questione.

Noureddine El-Atab è stato trovato intorno alle cinque del mattino nelle acque del porto di Castellón ed è stato portato d’urgenza all’ospedale cittadino, dove è morto tre ore dopo a causa di una grave ipotermia. Potrebbe essere caduto dalla sua imbarcazione, hanno riferito fonti sanitarie e la Guardia Civil EFE. È stata aperta un’inchiesta per scoprire le cause e le circostanze di questa caduta, che ha portato alla morte dell’attore di origine marocchina.

Leggi: La morte dell’attore e regista marocchino Mohamed Atifi

Nour El-Din El-Atab ha avuto uno dei suoi ruoli più importanti nella serie “Il Principe”, in cui era il marito violento di Heba Abouk, la moglie di Ashraf Hakimi. La serie è stata trasmessa da Telecinco tra il 2014 e il 2016. Ha anche interpretato Fred in “La que se avecina”, un servitore che finisce per diventare un fattorino. In “Quintham”, ha interpretato uno chef in un ristorante a Bruxelles. È apparso anche in “La Unidad”, “Historias de Alcafrán” e “30 monedas”.