Questo film nelle sale uscirà finalmente su Disney+

Il 2021 ci sta aspettando per alcune cose molto buone Film di animazione, Per esempio Mitchell contro le macchine. Tuttavia, è stato un anno relativamente limitato per Studi di animazione Pixar, che ha pubblicato un solo film, Luca. Ma per il 2022, famosi studi hanno già preparato per noi diversi film, alcuni dei quali originariamente previsti per il grande schermo.

Un duro colpo per gli spettatori

Perché con la crisi sanitaria globale, Gli studi che producono e distribuiscono film hanno dovuto adattarsi alla chiusura dei cinema, dando così maggiore priorità alle piattaforme di trasmissione come mezzo di distribuzione. come il spirito e Lucae Due precedenti film Pixar sono andati direttamente su Disney+ Durante la pandemia di COVID-19.

Mentre al momento, il prossimo elemento occasionale di Toy Story, autorizzato ronzio fulmineoL’uscita nelle sale è ancora prevista per giugno 2022. Sono emerse notizie inaspettate riguardo al prossimo film d’animazione Pixar. Mentre il film allarme rosso Inizialmente era previsto che uscisse nelle nostre sale Nel marzo di quest’anno, La Disney ha scelto di non portarlo nei cinema, ma di trasmetterlo solo su Disney+.

#RedAlert di Disney e Pixar sarà presentato in anteprima esclusivamente su #DisneyPlus a partire dall’11 marzo.

timida ripresa

allarme rosso Dicci La storia di Melin Li, una ragazzina di 13 anni che si vede improvvisamente trasformata in un panda rosso gigante Quando si è lasciata travolgere dai suoi sentimenti. Come menzionato varioKarim Daniel, presidente di Disney Distribution, Media and Entertainment, ha dichiarato in una nota:

Gli abbonati Disney+ di tutto il mondo hanno accolto con entusiasmo “Soul”, il film Pixar vincitore dell’Academy Award, e acclamato dalla critica “Luca” quando hanno debuttato nel servizio, e non vediamo l’ora di sentirti. Presentali al prossimo fantastico film della Pixar, “Circular Stand”. A causa della ripresa tardiva del botteghino, in particolare per i film per famiglie, la flessibilità rimane al centro delle nostre decisioni di distribuzione poiché diamo la priorità alla fornitura di contenuti senza precedenti per The Walt Disney Company al pubblico di tutto il mondo.

Il regista di film d’animazione Dom ShiSi è fatto un nome in questo ruolo grazie al cortometraggio bagagliQui sta dirigendo il suo primo lungometraggio da regista allarme rosso. Disponibile dall’11 marzo 2022 su Disney +Sarà il 25° film Pixar, ma anche il primo film Pixar diretto da una donna single.

