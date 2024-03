Notizie sulla tecnologia Jvi È ufficiale: 10 milioni di televisori Samsung perderanno l'app Canal+. Ecco 3 soluzioni per evitarlo condivisione :









Canal+ non c'è più, almeno su un discreto numero di modelli Samsung. In totale sono stati colpiti più di 10 milioni di televisori. Fortunatamente esistono 3 soluzioni per mantenere l'accesso a Canal+, che ti spieghiamo in questo articolo.

L'app Canal+ scompare su molti televisori Samsung; Quali modelli sono interessati? Sei abbonato a Canal+ e hai un televisore Samsung che sta invecchiando? Ebbene, è molto probabile che tra qualche giorno non sarai più in grado di accedere all'app Canal+. Come rivelato direttamente Canale + L'app non sarà più disponibile a partire dal 31 marzo 2024 su molti televisori Samsung. La sua storia spazia tra il 2015 e il 2016, ovvero circa 10 milioni di referenze! Per scoprire se questo è qualcosa che ti preoccupa, guarda il numero di serie della tua TV. Puoi trovarlo in Impostazioni > Supporto > Informazioni su questa TV. È anche attaccato all'adesivo sul retro della TV Il numero di serie indica, tra le altre cose, l'anno di produzione del televisore. Ciò è rivelato dalla quinta lettera del numero di serie. Le lettere J e K rappresentano le gamme 2015 e 2016. Se il tuo televisore appartiene a una di queste bande, Canal+ non sarà più disponibile a breve. Ma perché una decisione del genere? Ebbene, la strategia sembra chiara; Paga per cambiare modello. Infatti, anche se il dispositivo funziona ancora, L'obsolescenza tecnica spesso ti costringe a rinnovare i tuoi dispositivi, sia per migliorare le prestazioni o semplicemente per poter continuare a beneficiare di alcune funzionalità come Canal+ qui. Altre piattaforme di streaming hanno già eliminato i modelli legacy per le loro app ed è probabile che ciò continui… READ "Non pagare 600 euro!" Vedi i televisori disponibili su Darty Canal+ ha il vantaggio di fornire l'accesso a numerosi film recenti come Mission Impossible Dead Reckoning e Barbie, nonché a serie esclusive e persino a molteplici programmi sportivi. Se la tua TV Samsung è del 2015 o del 2016, sappi che esistono 3 soluzioni per continuare a utilizzare l'app Canal+: Scegli un modello più recente. Oltre a continuare a goderti l'app Canal+ TV, potresti volerlo fare Passa a un televisore più recente Per sfruttare la migliore visuale, per poter giocare sulle console più recenti, ecc. Per fare questo, i modelli non mancano e Samsung offre sempre alcune delle migliori opzioni, soprattutto con quello che hanno SamsungTQ55S95C . Vai al sito di Canal+ : Anche se è sicuramente più pratico navigare direttamente sull'app dedicata, è possibile connettersi a Canal+ anche tramite il sito canalplus.com purché si disponga di un browser web compatibile. Ottieni un dispositivo di streaming compatibile. Se non vuoi cambiare TV o non devi armeggiare ogni volta con il browser, esiste una terza soluzione pratica ed economica grazie a strumenti come Chromecast O il Chiavetta Amazon Fire TV . In generale, i dispositivi di streaming sono particolarmente utili perché ti permettono di dare un restyling ai tuoi vecchi televisori. Con esso potrai accedere facilmente a Youtube, Netflix, Prime Video e Canal+. Questi accessori si connettono tramite Wi-Fi e sono compatibili con un gran numero di dispositivi Android o anche iOS. Scopri i dispositivi di streaming disponibili su Amazon

