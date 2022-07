La possibilità di Listeria monocytogenes, attenzione!

OKay e OKay Compact chiamano il prodotto “Kippers – Filetti di aringa affumicata” (2 pezzi / ± 240 g) del marchio Boni Selection. Durante gli esami microbiologici presso il fornitore, Listeria monocytogenes è stata trovata nel prodotto “Kippers – Filetto di Aringa Affumicata” (2 pezzi / ± 240 g) del marchio Boni Selection con date di utilizzo (DLC) 10/7/2022 e 12/7 /2022.







Di concerto con la FASFC, OKay e OKay Compact hanno quindi deciso di ritirare dalla vendita il prodotto in questione.

I clienti che hanno acquistato questo prodotto sono incoraggiati a non consumarlo e a restituirlo al negozio, dove verranno risarciti. Nel frattempo, tutti i negozi hanno rimosso i prodotti interessati dagli scaffali.

Descrizione del prodotto:

Nome del prodotto: Keepers – filetto di aringa affumicato

Mark: La scelta di Bonnie

Date di utilizzo (DLC): 7/10/2022 e 7/12/2022

Periodo di vendita: dal 21/06/2022 al 30/06/2022 compreso

Articolo n.: 27790

Numero di lotto: 14140622

Peso: ± 240 g (2 pezzi)

Questo prodotto è stato messo in vendita nei negozi OKay e OKay Compact.

Per ulteriori informazioni, i clienti possono chiamare il servizio clienti del gruppo Colruyt al numero 0800 99124.

Possibili sintomi di avvelenamento da Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes può essere pericolosa per i bambini piccoli, le donne in gravidanza (rischio di aborto spontaneo), le persone immunocompromesse e gli anziani. I possibili sintomi di avvelenamento da Listeria monocytogenes includono nausea, vomito, crampi addominali, diarrea o costipazione, mal di testa e febbre persistente (sensazione di influenza). Questi sintomi compaiono generalmente da due a 60 giorni dopo l’assorbimento di Listeria monocytogenes.

Le persone che hanno consumato questo prodotto e che presentano questi tipi di sintomi sono incoraggiate a consultare il proprio medico e ad informarlo di tale consumo.