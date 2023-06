“E’ tempo di una nuova normativa per i supermercati”

Pascal Niclo, franchisor del gruppo Delhaize e presidente di Aplsia, l’associazione professionale per la ristorazione self-service indipendente, risponde alle domande di gratuito Eccesso di offerta di supermercati in Belgio.

1. Pensi anche tu che ci siano troppi supermercati e minimarket in Belgio?

È innegabile e i numeri lo dimostrano. Soprattutto per i negozi di piccole, medie e grandi dimensioni, dobbiamo aggiungere display alimentari nelle stazioni di servizio, nelle stazioni ferroviarie e nelle stazioni della metropolitana dove anche i marchi vogliono essere rappresentati. Ogni anno i nostri partner annunciano un numero enorme di aperture, il che solleva molte domande. Cosa rimarrà di questo numero dopo i primi tre anni di attività? Dove saranno posizionati? Il centro è già pieno di offerte? Nelle zone rurali dove i consumatori non sono molti? Da una parte o dall’altra, un libero professionista deve spesso affrontare una mancanza di redditività.

2. Si dice che gli affiliati facciano un lavoro migliore in questo…

Vorremmo confermarlo. Ma dovresti sapere che la nostra redditività è sotto costante pressione e diminuisce di anno in anno. Oggetto del contendere: la guerra dei prezzi, gli acquisti transfrontalieri, l’energia, l’indice dei salari e degli affitti, il Covid che ci ha portato più vendite, ma contrariamente a quanto si crede non c’è più redditività, il lavoro a distanza che ha colpito i punti vendita nel centro di grandi città e aree studentesche, anche La guerra in Ucraina ha causato prezzi inaccettabilmente alti per prodotti alimentari e non alimentari. Tuttavia, siamo sicuramente più preoccupati del minor costo e del benessere dei nostri dipendenti, contrariamente a quanto vorrebbero far intendere alcune persone o movimenti. Il capitale umano ei nostri consumatori sono per noi valori di riferimento indipendenti.

3. Da dove viene la soluzione a questo eccesso di offerta nei negozi?

Noi di Aplsia crediamo che ora sia il momento di legiferare a livello di nuove istituzioni. Alcuni comuni hanno già preso decisioni a questo livello. Ma niente di concreto o generalizzato.