HMarket mette in difficoltà Auchan

Due supermercati del famoso marchio a Yvelines saranno trasferiti e venduti nei prossimi mesi e 92 dipendenti sotto contratto, secondo la direzione, manterranno il posto di lavoro. Il gruppo ha preso questa forte decisione a causa della scarsa redditività derivante dalla forte concorrenza di Carrefour e Leclerc, ma soprattutto di Hmarket a Les Mureaux e Carrefour-Flins a Rambouillet. parigino.

A Les Mureaux, Auchan è molto colpita dall’arrivo alla fine del 2021 di HMarket, una catena creata nel 2006 specializzata in ‘cibo etnico’. Il marchio vende solo carne halal e non vende alcolici. Opzione del tutto scontata in questa città dove è presente una numerosa comunità musulmana. “È dommage per Auchan, perché è l’unico magasin di una moneta per tutta la gens della città ma è ferme, ma è… È paraît che non vale.” Assicura Aminata, 28 anni.

Sylvain e Josette, due clienti di Auchan, hanno lasciato il posto per HMarket dove ora stoccano frutta e verdura. Dall’inflazione, non esitiamo più a fare clic ovunque. E Auchan è diventato molto costoso, anche i dipendenti lo sanno. Quindi andiamo su HMarket. Le cassiere sono velate, è vero e un po’ strano la prima volta. Ma andiamo lì a fare shopping, tutto qui. Guarda, abbiamo tre sacchi pieni di verdure a soli 32 euro”, dice la coppia di Farnoel.

I prezzi di HMarket sono imbattibili. Il prezzo del peperone è di 3,29 euro al chilo, rispetto ai 6,99 euro di Auchan. “È davvero interessante. Mi dispiace un po’ per Auchan… Per i grandi acquisti ora vado da Carrefour-Flins o Lidl. E da HMarket, che sarà il mio secondo piccolo Carrefour per gli acquisti di tutti i giorni!” dice Sabah , cinquantenne di Moreau. Con prezzi così bassi, HMarket ha una buona reputazione tra la classe media in questo periodo di inflazione.