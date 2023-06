I prezzi dell’energia sono quasi tornati alla normalità: è ora di rinegoziare il contratto di gas ed elettricità?

È anche un buon momento per i consumatori Rivedere i termini del contratto E magari cambiare fornitore. Per alcune settimane è stato nuovamente possibile concludere contratti a prezzi fissi. È una buona idea?

I prezzi ora hanno toccato il fondo.

Comunque, questo è un punto di vista Damien Ernst, specialista in reti elettriche presso ULiège. Sviluppare: “Penso che i prezzi per il momento siano scesi. Probabilmente saliranno a fine estate, arrivando a circa 40 euro al kWh in inverno. Comunque, questo è lo scenario probabile. Diversi fattori si combinano : il graduale rilancio delle fabbriche chiuse lo scorso anno e la ripresa dell’attività economica in Asia e il rischio di scioperi delle infrastrutture energetiche in Ucraina o Russia. L’Europa è meno dipendente dalla Russia rispetto a un anno fa, ma non del tutto”.

Ci sarà ancora tempo per passare a un contratto a tempo determinato dopo le ferie.

Jeffroy Deserano (WikiPower) Condividendo più o meno la stessa analisi. “Ci stiamo avvicinando a un periodo cruciale. Qualunque sorpresa possa riservare la guerra in Ucraina, è probabile che i prezzi scendano ulteriormente nelle prossime settimane, prima di risalire dopo l’estate”. Ma un esperto di Wikipower trae una conclusione leggermente diversa per il consumatore:“Per ora il calo continua. Terrò un contratto variabile fino alla fine dell’estate per sfruttarlo al meglio. Ci sarà ancora tempo per passare a un contratto a tempo determinato dopo le ferie”.