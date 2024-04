E se Vincent Kompany e Burnley raggiungessero il traguardo stagionale nella Premier League inglese? – Tutto il calcio

Dopo aver condiviso la posta in gioco al Chelsea, i Clarets hanno ancora otto partite per salvarsi la pelle in Premier League. Matematicamente parlando, i giocatori di Vincent Kompany non sono più lontani dal mantenere una posizione che sarebbe stata impensabile qualche settimana fa.

E se il traguardo della stagione in Inghilterra fosse ingaggiare il giocatore del Burnley di Vincent Kompany? Dopo essere caduti a undici lunghezze dal primo club fuori dalla zona rossa tre settimane fa, i Clarets sono in grado di realizzare un mantenimento straordinario. Registrando la terza partita consecutiva senza sconfitte, il Burnley ha ottenuto la migliore serie dall'inizio della stagione. Dopo la rottura con il West Ham e la vittoria sul Brentford, il debuttante ha guadagnato ancora una volta un punto in uno stadio del Chelsea poco ispirato. Nel frattempo, il Nottingham Forest si è fermato a quattro punti e la squadra di Matz Sells e Divock Origi è appena scesa a un misero 2/15, mentre Luton Town di Tomas Kaminski e Albert Sambi Lukunga (in prestito dall'Arsenal) sono stati tenuti a quattro punti. disegno. Non fare di meglio: 21/2. Burnley e Vincent Kompany sono in lizza per un'improbabile sopravvivenza in Premier League Da questo momento in poi il Burnley si ritrova a quattro lunghezze dalla zona rossa, determinata dal Nottingham 17esimo (Luton, 18esimo, a pari merito), a otto giorni dalla fine del torneo. Soprattutto, il calendario parla a favore del chiaretto! Vincent Kompany e i suoi giocatori hanno già incontrato tutte le prime quattro squadre e devono ancora affrontare tre rivali diretti, mentre il Luton deve ancora sfidare l'Arsenal e il Nottingham deve affrontare il Manchester City, mentre devono affrontare diverse favorite europee. READ 'Si torna a scuola... e stanotte non si dorme a casa': una commovente richiesta di aiuto dalla conduttrice televisiva belga, madre di una figlia disabile Per la prima volta in questa stagione, Burnley e Kompany hanno tutte le carte in mano. Questa manutenzione includerà la prima vittoria sui Lupi, questo martedì (20:45). Il Nottingham accoglie il Fulham, il Luton va all'Arsenal, e se le cose andranno come nel migliore dei modi per l'ex giocatore dell'Anderlecht, stasera potrebbe esserci un solo punto tra il Burnley e la riscossa. Scenario pazzesco.

