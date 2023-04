Deve lasciare il club belga per mantenere i suoi beni spagnoli!

Eden Hazard non ha molto tempo per giocare nel Real Madrid e sa che la situazione non dovrebbe cambiare in futuro. Tuttavia, l’ex Red Devil ha intenzione di rimanere nella capitale, Madrid, fino alla fine del suo contratto, ovvero giugno 2024. Tuttavia, questo è più un problema per la dirigenza del Merengue che per qualsiasi altro giocatore.



Il Real Madrid sta attualmente valutando la possibilità di estendere molti dei suoi elementi alla scadenza del contratto, in particolare il contratto di Marco Asensio. La scadenza è il prossimo 30 giugno e finora non è cambiato nulla per un nuovo contratto, riferisce AS. Tuttavia, l’esterno è composto per una buona stagione con 11 gol e 7 assist. Il problema è che il club avrà troppi giocatori con un profilo simile la prossima stagione: Asensio, poi Eden Hazard e… Brahim Diaz, che tornerà dal prestito al Milan.