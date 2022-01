I chirurghi americani sono riusciti a trapiantare il cuore di un maiale in un essere umano

La fondazione ha affermato in una dichiarazione che l’operazione è stata eseguita venerdì e ha dimostrato per la prima volta che il cuore di un animale può continuare a funzionare all’interno di un essere umano senza un rifiuto immediato.

David Bennett, 57 anni, che ha ricevuto il cuore di un maiale, è stato dichiarato non idoneo per un trapianto umano. Ora viene attentamente monitorato dai medici per assicurarsi che il nuovo organo funzioni correttamente.

Il giorno prima della sua operazione, un residente del Maryland ha detto, secondo la scuola di medicina: “Era la morte o quel trapianto. Voglio vivere. So che mi ha ferito e l’ho perso, ma era la mia ultima opzione”.

“Non vedo l’ora di potermi alzare dal letto una volta che sarò in salute”, ha detto Bennett, che ha trascorso gli ultimi mesi costretto a letto e legato a una macchina che lo ha tenuto in vita.

La US Medicines Agency (FDA) ha dato il via libera all’operazione alla vigilia di Capodanno.

“Questo è un importante risultato chirurgico e ci avvicina di un passo alla risoluzione del problema della carenza d’organo”, ha commentato Bartley Griffith, che ha eseguito il trapianto.

Il maiale da cui proviene il cuore è stato geneticamente modificato in modo che non produca più un tipo di zucchero che è naturalmente presente in tutte le cellule dei suini e che provoca il rigetto immediato degli organi.

Questa modifica genetica è stata eseguita da Revivicor, che ha anche fornito un rene di maiale che i chirurghi hanno collegato con successo ai vasi sanguigni di un paziente con morte cerebrale a New York City in ottobre.

Attualmente ci sono circa 110.000 americani in lista d’attesa per i trapianti e più di 6.000 persone che necessitano di trapianti muoiono ogni anno nel paese.

Gli xenotrapianti – dall’animale all’uomo – non sono una novità. I medici hanno tentato trapianti tra specie almeno dal 17° secolo, con i primi esperimenti incentrati sui primati.

Nel 1984, un cuore di babbuino fu trapiantato in un neonato, ma il piccolo bambino, soprannominato “Baby Faye”, sopravvisse solo 20 giorni.