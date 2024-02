È in corso un nuovo genocidio contro i tutsi congolesi? “Le persone venivano sepolte vive”

“Venerdì scorso, 16 febbraio, mentre tenevamo una conferenza stampa a Bruxelles per evidenziare le terribili violenze subite soprattutto dai membri del gruppo etnico Hema nell’Ituri, 29 persone, tra cui donne e bambini, sono state sepolte vive in questa provincia del nord-est “Il paese. Dalla campagna”“, spiega il professor Bernard Maingen, membro del gruppo di avvocati che ha già redatto diverse denunce presentate al Revisore Generale e al Procuratore Generale della Repubblica del Congo… finora senza alcun risultato.

Massacri e attacchi contro membri dei gruppi etnici Hema, Tutsi o Banyamulenge sono in aumento nell'Ituri, nel Nord Kivu e nel Sud Kivu. Ogni settimana vengono segnalati attacchi e il team di avvocati riceve centinaia di testimonianze e foto a sostegno di molteplici attacchi ai villaggi che spesso vengono completamente distrutti dopo il passaggio delle milizie locali.

Denuncia presentata in Belgio contro la minaccia di genocidio nella Repubblica Democratica del Congo

Sotto accusa la milizia del Codeco

“Riceviamo regolarmente messaggi che ci informano che si stanno preparando attacchi, Il mio capo mi tiene sveglio. Questi informatori informano anche l’esercito congolese e, più spesso, le forze di pace della MONUSCO. Nonostante questi appelli, le milizie locali, soprattutto i membri del movimento Codeco nell’Ituri, compiono attacchi e massacrano civili senza essere minacciati.

“I codici possono agire senza preoccupazioni”è tuttora membro della società civile della regione di Djougou dell'Ituri. “Trariscono vantaggio dalla complicità dell’esercito congolese”.Il nostro testimone che menziona questo continua “Il governo ha utilizzato questi miliziani soprattutto per proteggere gli uffici di registrazione degli elettori in vista delle elezioni legislative e presidenziali di dicembre. Ogni volta che attaccano, l'esercito congolese è stranamente assente. È diventato troppo pericoloso andare nei campi intorno ai nostri villaggi e anche i campi profughi”.

Un avvocato belga raccoglierà le denunce a Minembwe

Come accadde nel 1994

A trent’anni esatti dall’inizio del genocidio tutsi in Ruanda, la storia sembra vacillare nell’est della Repubblica Democratica del Congo, sullo sfondo della guerra tra l’esercito congolese e il movimento M23, che occupa vaste aree del territorio del questi tre paesi. Le province dell'est del Paese si trovano oggi alle porte di Goma, capitale del Nord Kivu.

Ha aggiunto: “Ci sono somiglianze chiare e catastrofiche tra gli eventi del 1994 e la situazione attuale. Sono gli stessi discorsi di odio e gli stessi canti che sentiamo. La differenza è che oggi i massacri sono più aperti di allora. Ci sono anche questi messaggi di odio che si stanno moltiplicando, perché ci arrivano le immagini delle istruzioni disegnate sui muri delle case abitate dai tutsi. Si diffonde ancora lo slogan “Zero per i tutsi”. Continua Me Maingain, che sottolinea anche la responsabilità della comunità internazionale in questo senso “Riduce gli eventi come erano nel 1994”.

Numerosi testimoni sottolineano anche la responsabilità del Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Repubblica Democratica del Congo, Bintou Keita, accusata di crimini “Non assumersi la responsabilità.” ““Ha tutto ciò che è in suo potere per denunciare i fatti e fare pressione sulle autorità di Kinshasa”., continua il nostro membro della società civile di Djougou. “Nella nostra provincia, i membri del Codeco godono di totale impunità. Come si fa a riportare la calma e la pace se le autorità non si preoccupano mai degli aggressori e se Kinshasa a volte li usa?