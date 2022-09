L’avanzata delle forze ucraine è stata rallentata dal maltempo e dalla resistenza russa

Sulla facciata di Kobyansk, tra il rumore dei bombardamenti incessanti, una colonna di fumo nero si alza sul fiume Oskil che separa la sponda occidentale controllata dall’Ucraina dalla sponda orientale contesa con le forze russe.

“Attualmente, le piogge rendono difficile l’uso di armi pesanti ovunque. Possiamo usare solo strade asfaltate”, ha detto all’AFP il sergente Roman Malina delle forze ucraine, mentre mezzi corazzati e carri armati manovravano sotto la pioggia battente.

“A causa della difficoltà di avanzamento dovuta al tempo, stiamo prendendo di mira i loro veicoli corazzati, depositi di munizioni e gruppi di soldati”, aggiunge.

“Solo i loro cadaveri rimarranno nella parte posteriore.”

L’ufficiale militare di Kobyansk, Andrei Kanachevich, ha detto venerdì all’AFP che potrebbero essere necessari fino a dieci giorni per proteggere l’area dalle forze ucraine.

L’artiglieria ucraina stava prendendo di mira le posizioni russe nelle foreste fuori dall’est della città, ma un drone russo era allarmante e attirava l’attenzione.

Un torrente di profughi in fuga dalla città bombardata è avanzato su un ponte le cui ringhiere sono ancora dipinte di rosso, bianco e blu per i russi che occuparono Kobjansk.

Dall’altra parte del fiume c’erano anche due soldati ucraini ben equipaggiati – un fucile d’assalto americano e un giubbotto antiproiettile – e hanno mantenuto il morale alto nonostante la fatica e un drone russo che volava sulla strada cosparsa di detriti.

Uno di loro, usando il nome di battaglia “Mario”, ritiene che sia troppo presto per sapere quando la East Bank passerà sotto il pieno controllo delle forze ucraine, esprimendo la certezza che le forze russe si ritireranno.

“In generale, va tutto bene, tenendo conto dell’entità dell’operazione, non abbiamo quasi perdite”, ha detto all’AFP.

La maggior parte della regione di Kobyansk, un importante snodo ferroviario un tempo utilizzato dalla Russia per rifornire le sue truppe schierate a sud in prima linea a Donetsk, è caduta in mano alle forze ucraine a settembre durante uno straordinario contrattacco.

Ma la stretta striscia nella regione di Kharkiv sulla sponda orientale del fiume Oskil rimane nelle mani delle forze russe, impedendo agli ucraini di avanzare verso la regione di Lugansk controllata dai russi degna di essere annessa.

“Sì, abbiamo abbastanza uomini e armi, ma dipende da cosa succede dall’altra parte”, ha detto il sergente Malena.

“Cercano di trovare punti deboli nella nostra linea di difesa. Quindi cercano di attaccare di tanto in tanto usando scudi e fanteria”, ha detto delle tattiche utilizzate dalle forze russe.

“Il nostro morale è buono. Siamo pronti a combattere, ma abbiamo bisogno di armi più pesanti e di precisione”, ha aggiunto il sergente, ripetendo l’appello dell’Ucraina ai Paesi occidentali.

Molti civili sono fuggiti da una città senza elettricità e acqua corrente, ma alcuni non hanno un posto dove andare e fanno affidamento sugli aiuti alimentari.

I civili si radunano intorno alle prese dei laptop negli ingressi degli edifici di cinque piani per ricaricare tablet e torce.

La maggior parte si dice felice che le forze ucraine siano tornate per liberare la città dall’occupazione russa, pur riconoscendo che i combattimenti in corso sono devastanti.

“Solo con i miei gatti”

Lyudmila Blokha, 74 anni, era una trapezista dell’era sovietica nel circo di Mosca e “Ho viaggiato in tutta l’Unione Sovietica e anche all’estero”, ricorda.

Questa vedova vive da sola in una proprietà residenziale a Kobjansk. Sua sorella è partita per la Grecia e per mesi non ha avuto notizie di suo nipote, che risiede sulla sponda orientale del fiume.

Spiega: “Sono a casa da sola, con i miei gatti. Completamente sola. La mia cucina e le finestre del balcone sono distrutte. Devo ripararle con un involucro di plastica perché farà freddo. Sto congelando”.

La signora Blokha ha ricevuto un piccolo aiuto alimentare distribuito dai volontari e non ha fame ma “non abbiamo acqua, né elettricità. Niente. Nemmeno acqua bollente per il tè”.