“Trump non dovrebbe mai più diventare presidente”.

Norma Anderson, 91 anni, conosce bene la Costituzione americana: come deputata, vi è tornata spesso durante la sua lunga carriera nel Partito repubblicano, e ne tiene copie nella borsa e vicino alla televisione.

Così il 6 gennaio 2021, quando i sostenitori di Donald Trump hanno preso il sopravvento Assalto al Campidoglio di Washington Per cercare di impedire il passaggio del potere al democratico Joe Biden, ha danneggiato la pagina del Quattordicesimo Emendamento, che prevede l’interdizione dei responsabili di atti di “ribellione”. Ha detto all’Agence France-Presse attraverso la televisione a circuito chiuso dalla sua casa in Colorado (ovest): “Quella stessa sera, ho riletto questa parte”.

Questo conservatore puro, eletto per vent’anni sotto la bandiera del “Grand Old Party”, ne traeva certezze. “Trump non dovrebbe mai più essere presidente perché ha violato la Costituzione e ha cercato di ribaltare le elezioni”, ha detto. “Per me, ciò significa che la nostra democrazia è in pericolo se lui venisse eletto”.

Il pensionato è diventato il principale – e inaspettato – attore in un'azione associativa, spingendo i tribunali del Colorado a ordinare la rimozione di Donald Trump dalle urne dello stato. Si tratta di una decisione alla quale l'ex presidente si è fortemente opposto e che chiede alla Corte Suprema di revocare con urgenza, prima delle elezioni primarie che si terranno in Colorado il 5 marzo per scegliere il candidato repubblicano alla Casa Bianca.

Norma Anderson, 91 anni, conosce bene la Costituzione degli Stati Uniti © Copyright 2024 The Associated Press. Tutti i diritti riservati.

Questo dossier è stato esaminato da altri paesi ed è potenzialmente esplosivo: è stato esaminato all'inizio di febbraio dalla più alta corte del paese, che dovrebbe decidere sulla questione nei prossimi giorni o settimane. Durante l'udienza, i giudici si sono mostrati scettici nei confronti di questa misura senza precedenti, basata su una clausola in gran parte dimenticata. Senza scoraggiare la signora Anderson.

“Sono una di quelle persone che hanno sempre speranza, finché non diciamo loro di no”, sorride l'ex funzionaria eletta, la prima donna a diventare la leader degli eletti repubblicani nell'Assemblea del Colorado.

Il quattordicesimo emendamento fu approvato nel 1868, dopo la guerra civile, per impedire l'elezione dei funzionari confederati del sud che partecipavano a quella guerra civile. Il testo esclude dagli incarichi pubblici di vertice chiunque compia atti di “ribellione” dopo aver prestato giuramento davanti alla Costituzione.

Ma le discussioni davanti alla Corte Suprema non si sono avventurate nel campo minato di ciò che costituisce o meno un’insurrezione, né nella valutazione delle azioni di Donald Trump.

I giudici hanno concentrato le loro domande soprattutto sulle obiezioni ufficiali, apparentemente volendo evitare qualsiasi accusa di interferenza elettorale. Hanno insistito in particolare su un ostacolo centrale: il Colorado potrebbe decidere da solo di squalificare un candidato presidenziale?

“Non dovrebbero preoccuparsi di questo”, risponde la Anderson, sottolineando che in America “ogni stato gestisce le elezioni e approva chi parteciperà allo scrutinio”.

“Come Putin”

Ricorda che oltre ai contendenti repubblicani e democratici, a volte i candidati indipendenti si candidano alla presidenza in alcuni stati, senza poter competere in tutto il paese. Chiede: “Cosa rende un candidato repubblicano o democratico migliore di un candidato indipendente?” “Niente. Dovremmo essere trattati tutti allo stesso modo.”

Per la Anderson, la posizione di Donald Trump, che continua ad affermare falsamente che le elezioni del 2020 gli sono state rubate e parla pubblicamente di “punizione” qualora dovesse tornare alla Casa Bianca, rimane chiara e inequivocabile. “I nostri padri fondatori non sono stati gentili con lui”, dice, “probabilmente lo avrebbero imprigionato”. “Gli piace essere come Putin, o come il re. (…) Il suo comportamento lo dimostra, e tutto ciò che dice lo dimostra.”

Dopo la sua azione legale, il team della campagna di Donald Trump l'ha dipinta come un “RINO”, un famigerato acronimo che si riferisce a coloro che sono “Repubblicani solo di nome”.

Ciò non basta a sollevare le sopracciglia per questo giovane candidato, eletto dal Colorado tra il 1986 e il 2006. Dice di concentrarsi sulle “congratulazioni da parte di sconosciuti provenienti da tutto il Paese” e a volte i passanti la fermano per farle una foto, a quasi 20 anni dalla sua elezione. Pensionamento politico.

“Per lo meno, abbiamo attirato l'attenzione su chi è Donald Trump”, dice felice.