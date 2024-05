In che modo Xi Jinping sta guadagnando il dominio su Vladimir Putin?

Xi Jinping e Vladimir Putin, durante l’11° vertice BRICS, nel novembre 2019, a Brasilia.

Decrittazione – Il leader cinese, che accoglie il suo omologo russo, non intende lasciarsi coinvolgere nella sua spericolata corsa alla guerra.

Inviato speciale a Shanghai

Xi Jinping avrà tenuto il meglio per ultimo. Il presidente cinese gli dà il benvenuto “vecchio amico”Vladimir Putin è a Pechino, appena dieci giorni dopo aver regalato sorrisi a Emmanuel Macron all’Eliseo, il culmine della sua intensa vena diplomatica europea in primavera. Questa visita ufficiale di due giorni è in onore del discorso “rieletto”deve sottolineare la solidità “Un partenariato senza frontiere” Tra i due uomini forti alla vigilia della guerra in Ucraina, che getta una luce dura sulla tendenza della seconda potenza mondiale a nascondersi sotto una facciata di neutralità. Dopo la sua visita in Serbia, e poi in Ungheria ai tempi di Viktor Orban, Xi mostra ancora una volta la sua sfiducia nei confronti dell’Occidente, mentre Joe Biden mette in luce la guerra commerciale con il colosso asiatico.

Nella Grande Sala del Popolo i due leader discuteranno dei loro problemi “Partenariato globale e cooperazione strategica” Secondo il Cremlino, con la volontà…