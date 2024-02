Due anni dopo l’invasione russa, è probabile che la guerra si estenda? “Non sono mai stato preoccupato per la nostra sicurezza.”

Oggi l’esercito ucraino fatica a reclutare nuovi combattenti e soffre di lente consegne di armi. Di conseguenza, dopo quasi due anni di guerra su vasta scala, la linea del fronte dell’Ucraina si è appena mossa.

“Questa è un’osservazione che va fatta con due parametri“, conferma Sven Biskup, professore di politica internazionale (UGent). Dobbiamo prima guardare all’equilibrio militare tra i due partiti in termini di uomini e vedere che la Russia è in vantaggio con un numero di uomini tre volte superiore a quello degli ucraini. Quindi abbiamo cercato di compensare armando l’Ucraina, ma non sempre siamo stati abbastanza veloci con le consegne. Allo stesso tempo, la Russia è passata ad un’economia di guerra, quindi si sta preparando più rapidamente. Il nostro sostegno all’Ucraina non è sufficiente a consentirle di sopravvivere a lungo termine. “Li stiamo aiutando abbastanza da farli andare avanti a questo punto, ma non abbastanza da cambiare l’attuale equilibrio militare”.

Nawras “Non possiamo escludere che ci sarà il crollo di una parte dell'aereo ucraino.”

Il vantaggio e l'iniziativa vanno alla Russia

Dopo che la Russia ha preso d'assalto Avdiivka la scorsa settimana, la città di Avdiivka è diventata un segno delle difficoltà militari dell'Ucraina, ritiene Tom Simmons, storico della Royal Military School (ERM). La mancanza di rinforzi in termini di munizioni è diventata critica, mentre allo stesso tempo l’esercito russo beneficia di ingenti aiuti da parte della Corea del Nord.

Numeri della guerra in Ucraina dal 2022 ©IPM

“La sfida più grande che l'Ucraina deve affrontare è mantenere le sue linee perché è seriamente a corto di uomini e munizioni. Il vantaggio e l'iniziativa vanno alla Russia ed è possibile che ci sia una nuova offensiva in primavera. Finora le linee ucraine sono resistendo, ma non è sicuro che la situazione rimanga tale anche tra due settimane.” “Non possiamo escludere che una parte del fronte crolli, soprattutto perché l'aeronautica russa è sempre più attiva. Sono in grado di fornire maggiore sostegno alle loro forze sul terreno.”

Sul terreno continua l'attacco russo. Le forze russe lanciano molteplici attacchi nell’Ucraina orientale mentre tentano di avanzare oltre Avdiivka. Per far fronte a questa situazione sfavorevole, diversi paesi europei, come la Danimarca, hanno annunciato la consegna all'Ucraina di tutti i proiettili di artiglieria presenti nel paese. Nel frattempo, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha minacciato ancora una volta di usare armi nucleari contro gli alleati della NATO se la Russia avesse perso i territori occupati.

Nawras Finché Putin rimarrà presidente, non negozierà alcun accordo di pace”.

Una situazione che potrebbe avvicinarci alla Terza Guerra Mondiale? “Oggi dobbiamo tenere conto del rischio di una guerra più ampiaAvverte l'esperto militare. Lavoro nel Dipartimento della Difesa dal 1996 e non mi sono mai sentito così preoccupato per la sicurezza globale e le relazioni internazionali come lo sono oggi. È quindi necessario prepararsi più rapidamente e investire massicciamente nell’esercito, come nel caso della Polonia, acquistando attrezzature militari come deterrente. Nel complesso, l’Occidente deve muoversi più velocemente, e ciò che la guerra in Ucraina ci insegna è che i conflitti ad alta intensità sono tornati e che quindi abbiamo bisogno di più macchine, dragamine, ponti di risorse, carri armati, binari, vettori logistici e difese antiaeree. . “Date le nostre attuali capacità, non possiamo partecipare”..

“Il ritorno della guerra fredda”

Tuttavia, è difficile immaginare che le forze armate russe investano su più fronti contemporaneamente e vedere Putin investire in altri teatri di guerra. Quindi la risposta cautamente ottimistica alla domanda su un nuovo conflitto globale è questa: almeno nel breve periodo, e a meno che non si verifichi un nuovo grande shock, è probabile che non si verifichi.

“Da qualche parte stiamo assistendo al ritorno della Guerra Fredda, Tom Simmons pensa. Esiste certamente il principio della deterrenza nucleare, ma esiste anche la realtà di sapere che il proprio nemico ha capacità convenzionali significative, nel senso che sono sufficienti a dissuadere l’altra parte dal lanciare un attacco. A questo livello, la nostra produzione di missili e artiglieria non è aumentata abbastanza, quindi non siamo in grado di mantenere ciò che abbiamo promesso all’Ucraina. Ci sono le armi ma ci sono anche gli uomini scomparsi. Se l’Europa non vuole essere da meno e perdere i suoi alleati, deve investire di più. Al momento non ci aspettiamo ulteriori invasioni russe, ma a seconda degli scenari, il Paese rischia di destabilizzare, ad esempio, i Paesi Baltici nei prossimi anni.

Non lo sottolineeremo mai abbastanza, ma il luogo in cui possiamo ancora fermare la minaccia russa è l’Ucraina. “Al ritmo attuale, i combattimenti potrebbero continuare a lungo”, ha aggiunto. Lui spiega. Uno degli scenari più plausibili è che le due linee siano esaurite e le operazioni offensive cessino. Passeremo poi ad una strategia più difensiva dove il ritmo delle operazioni diminuirà, una sorta di cessate il fuoco che però non verrà firmato. I confini non saranno riconosciuti reciprocamente, il che è meglio nel senso che ci saranno meno perdite ma la situazione resterà fragile. Al momento non ci aspettiamo di vedere un vero accordo di pace negoziato. Temo che finché Putin resterà presidente non negozierà in questa direzione.